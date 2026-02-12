川普關稅判決最快20日掀牌 大法官傑克森：牽涉許多細膩的法律爭點

美國最高法院針對總統川普「對等關稅」合法性的裁決，預料最快下周20日出爐。市場原本預期1月就會知道結果，但判決至今仍未出爐。大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）10日受訪時指出，主要是因為本案牽涉「許多細膩的法律爭點」，法院內部審議與撰寫判決書都需要時間。

傑克森接受CBS新聞節目訪問時指出：「法院必須全面審慎評估許多細膩的法律爭點」，「我們如同以往案件一樣，進行言詞辯論，外界可能不熟悉法院的作業流程。實際上，我們會花一段時間進行審議，每位大法官各自決定對相關爭點的看法，並撰寫意見」。

被問及法院為何在關稅案上「花這麼久時間」才作出裁決時，傑克森表示，「撰寫意見書需要一段時間」。她說：「法院正依程序進行內部審議，美國人民期待我們在裁斷上力求周延與清楚，而有時這確實需要時間。」

最高法院目前休庭，預定2月20日，也就是約一周半後復會，關稅案裁決最快可能就是當天公布。

川普接受福斯商業新聞訪問時表示，他希望最高法院「為國家做正確的事」，但若敗訴，他將「想辦法解決」。目前賭盤預測川普當局敗訴的機率達70%左右。

在此同時，川普據傳正在考慮是否真要退出北美貿易協議，為這項涉及美國、加拿大和墨西哥的協議的未來注入新的變數。

彭博資訊引述知情人士報導，川普已問過身邊幕僚，為何他不應該退出自己第一任時簽署的美加墨貿易協定（USMCA），雖然他並未明確指示他會這麼做。

一名白宮官員被問到這些討論時表示，川普是最終決策者，他永遠在為美國人民尋求更好的交易。在總統本人宣布前，任何對於可能行動的討論都是沒有根據的推論。

美國貿易代表葛里爾辦公室的官員則表示，對2019年的條約照章辦事，不符合國家利益，政府希望為川普保留開放選項，並透過談判解決已發現的問題。

葛里爾10日表示，政府將與墨西哥和加拿大分別舉行會談，並認為與加拿大的貿易關係更為緊張。他並未提到川普是不是會批准延長協議。