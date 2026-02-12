聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅判決最快20日掀牌 大法官傑克森：牽涉許多細膩的法律爭點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國最高法院大法官傑克森。（美聯社）
美國最高法院大法官傑克森。（美聯社）

美國最高法院針對總統川普「對等關稅」合法性的裁決，預料最快下周20日出爐。市場原本預期1月就會知道結果，但判決至今仍未出爐。大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）10日受訪時指出，主要是因為本案牽涉「許多細膩的法律爭點」，法院內部審議與撰寫判決書都需要時間。

傑克森接受CBS新聞節目訪問時指出：「法院必須全面審慎評估許多細膩的法律爭點」，「我們如同以往案件一樣，進行言詞辯論，外界可能不熟悉法院的作業流程。實際上，我們會花一段時間進行審議，每位大法官各自決定對相關爭點的看法，並撰寫意見」。

被問及法院為何在關稅案上「花這麼久時間」才作出裁決時，傑克森表示，「撰寫意見書需要一段時間」。她說：「法院正依程序進行內部審議，美國人民期待我們在裁斷上力求周延與清楚，而有時這確實需要時間。」

最高法院目前休庭，預定2月20日，也就是約一周半後復會，關稅案裁決最快可能就是當天公布。

川普接受福斯商業新聞訪問時表示，他希望最高法院「為國家做正確的事」，但若敗訴，他將「想辦法解決」。目前賭盤預測川普當局敗訴的機率達70%左右。

在此同時，川普據傳正在考慮是否真要退出北美貿易協議，為這項涉及美國、加拿大和墨西哥的協議的未來注入新的變數。

彭博資訊引述知情人士報導，川普已問過身邊幕僚，為何他不應該退出自己第一任時簽署的美加墨貿易協定（USMCA），雖然他並未明確指示他會這麼做。

一名白宮官員被問到這些討論時表示，川普是最終決策者，他永遠在為美國人民尋求更好的交易。在總統本人宣布前，任何對於可能行動的討論都是沒有根據的推論。

美國貿易代表葛里爾辦公室的官員則表示，對2019年的條約照章辦事，不符合國家利益，政府希望為川普保留開放選項，並透過談判解決已發現的問題。

葛里爾10日表示，政府將與墨西哥和加拿大分別舉行會談，並認為與加拿大的貿易關係更為緊張。他並未提到川普是不是會批准延長協議。

關稅 川普

延伸閱讀

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

谷愛凌批川普被炎上 最挺台NBA球星怒轟「穿大陸戰袍的叛徒」

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

相關新聞

川普關稅判決最快20日掀牌 大法官傑克森：牽涉許多細膩的法律爭點

美國最高法院針對總統川普「對等關稅」合法性的裁決，預料最快下周20日出爐。市場原本預期1月就會知道結果，但判決至今仍未出...

白宮態度放軟…修改美印貿易協議措辭 印度農民反更混亂

白宮已修改美國–印度貿易協議中有關農產品的措辭，稍微放軟強硬立場，但反而使原先就質疑這項協議的印度農業團體更為混亂。

經濟學人：這2國從川普手上拗到最佳協議 台灣2500億投資恐難兌現

經濟學人10日以「誰從川普手上爭到最佳貿易協議」為題指出，歐盟、日本、南韓與台灣因掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼...

川普對等關稅案為何遲未宣判？大法官傑克森受訪給出這個理由

美國最高法院原本預期1月就會針對美國總統川普推動的「對等關稅」合法性作出裁決，但判決至今仍未出爐。大法官傑克森（Keta...

川普再警告 對加國課稅100% 阻止與中國大陸簽訂自貿協定

美國總統川普再度施壓加拿大政府，若持續在經濟貿易層面與中國靠攏，恐使美加關係更惡化，不排除祭出高額關稅報復。在此同時美國...

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

法國總統馬克宏今天示警，歐洲與美國間有關格陵蘭、貿易和科技的紛爭雖看似結束，但歐洲應對衝突再起有所準備；他呼籲加強推動長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。