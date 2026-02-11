快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
白宮修改美國與印度貿易協議的措辭，看起來對印度農產品的立場有所退讓，但卻使印度農民更為混亂。美聯社

白宮已修改美國印度貿易協議中有關農產品的措辭，稍微放軟強硬立場，但反而使原先就質疑這項協議的印度農業團體更為混亂。

彭博資訊報導，白宮9日發布的早期版本曾指出，印度將對各類美國食品與農產品「取消或降低關稅」，其中包含部分豆類。但最新上線的更新版已不再提到豆類作物。扁豆與鷹嘴豆等豆類是印度的主食之一。

另外，白宮在文件修訂後改稱，印度「打算」採購價值5,000億美元的美國商品，包括能源、資訊與通訊科技、煤炭，並刪除了對農產品的提及，原版本為印度「已承諾」進行含農產品在內的上述採購。

根據聯合國數據，印度是全球最大豆類消費國，占全球需求逾四分之一。印度農民團體早已對協議內容不夠明確，以及向美國農民提供哪些讓步表示擔憂。印度農民組織聯盟Samyukt Kisan Morcha已矢言於12日發起全國抗議，反對這項貿易協議。

更新後的事實說明文件，也刪除了印度將取消數位服務稅的說法，如今僅表示這個亞洲國家「致力於就一套完善的雙邊數位貿易規則展開談判」。白宮同時刪除了「禁止對跨境數位傳輸課徵關稅的規則」相關表述。

關稅 川普 美國 農產品 印度 農民 貿易協議
白宮態度放軟…修改美印貿易協議措辭 印度農民反更混亂

