川普對等關稅案為何遲未宣判？大法官傑克森受訪給出這個理由

美國最高法院原本預期1月就會針對美國總統川普推動的「對等關稅」合法性作出裁決，但判決至今仍未出爐。大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）10日受訪時指出，本案牽涉「許多細膩的法律爭點」，法院內部審議與撰寫判決書都需要時間。

傑克森是在接受CBS新聞節目訪問時作出上述表示。她指出：「法院必須全面審慎評估許多細膩的法律爭點。」

傑克森補充表示：「我們如同以往案件一樣進行言詞辯論，外界可能不熟悉法院的作業流程。實際上，我們會花一段時間進行審議，每位大法官各自決定對相關爭點的看法並撰寫意見，而撰寫本身就需要時間。」

國會山莊報報導，被問及法院為何在關稅案上「花這麼久時間」才作出裁決時，傑克森表示，「撰寫意見書需要一段時間」。她說：「法院正依程序進行內部審議，美國人民期待我們在裁斷上力求周延與清楚，而有時這確實需要時間。」