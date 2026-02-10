台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

台美關稅談判進入最後階段，行政院台美經貿工作小組指出，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚率隊赴美，與美方就「台美對等貿易協定」（ＡＲＴ）進行最後會議；一旦完成協定簽署，將向國人報告，並連同日前與美方簽署的投資合作備忘錄（ＭＯＵ）送國會審查。

台美關稅談判已在一月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加原有的最惠國待遇稅率（ＭＦＮ）、半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作ＭＯＵ，待簽署台美對等貿易協定後，即完成台美雙邊關稅談判。

貿易協定 鄭可望在美見證簽署

據悉，待台美雙方確定文本，鄭麗君可望見證美國在台協會（ＡＩＴ）與駐美代表處（ＴＥＣＲＯ）簽署貿易協定；協定內將納對等關稅優惠，及學名藥、航空器零組件、自然資源等特定品項豁免對等關稅，以及非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等議題。

行政院副院長鄭麗君（中）昨天傍晚率領談判團隊搭乘飛往紐約的班機，但對媒體詢問，她僅低調揮手致意。記者黃仲明／攝影

有關協定內容，最快十二日明朗，慢則十三日對外說明，屆時不排除比照一月總結會議模式，由鄭麗君就近在美國舉行記者會；行政院長卓榮泰也擬在國內舉行記者會說明。

藍委爆料 我同意美製車零關稅

不過，攸關農產品、汽車進口等「民生深水區」，賴政府至今保密到家，讓在野質疑行政團隊「黑箱」到最後一刻。國民黨立委王鴻薇「爆料」，指我國準備開放進口美國牛絞肉、牛內臟，並承諾萊克多巴胺容許值比照國際標準放寬；我方也同意美製車零關稅、保健食品關稅降至百分之十。她批評，鄭麗君都已經準備簽下「城下之盟」，相關市場開放降稅卻仍不敢向國人報告。

國民黨團首席副書記長許宇甄也透露，美方已強烈要求水果、液態乳全面零關稅來台，我國可能會對十五項的豬肉產品稅率分三年調降至一半，對卅一項農產品如鴨肉、鵝肉、葡萄等降稅一半，政府應對農民說明降稅稅率、如何因應衝擊。

因應衝擊 經部與車輛產業座談

就在立委爆料美車將降至零關稅，經濟部長龔明鑫與勞動部長洪申翰昨共同召開車輛產業座談會，邀集國內九家車輛產業代表與會，因應美國進口車進口關稅調降對汽車產業衝擊，龔明鑫表示，經濟部匡列卅億元專款輔導國產車及上游汽車零組件自主研發。洪申翰今也將邀集六大整車公司相關工會理事長座談，經濟部與勞動部密集邀業者商討，顯示關稅對汽車業衝擊恐不小。

行政院發言人李慧芝指出，談判團隊持續為台美對等貿易協定簽署做準備，會秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四大原則，不存在所謂黑箱問題，後續談判只要有進度，一定會適時向社會說明。