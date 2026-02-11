藍白齊轟談判鎖黑箱 關稅衝擊項目 全民只能拼湊

台美關稅協定簽約在即，相關內容卻迄今未公布。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄說，行政院把談判內容鎖在黑箱，是把台灣農業當作換取政治籌碼的犧牲品。民眾黨發言人張彤也說，民進黨政府以大內宣掩蓋黑箱，全民僅能透過片面資訊東拼西湊對美關稅生效後的衝擊項目，民眾黨對此表達高度遺憾。

國民黨立委王鴻薇等人昨爆料，我方將開放牛絞肉、牛內臟進口、卅一項農產品關稅降半、美製汽車關稅降為零，美方還要求水果、液態乳全面零關稅等，但直到現在政府仍不對外說明，質疑黑箱。

王鴻薇說，據悉這周非常有可能簽訂台美關稅協定，但政府對所有產業、民眾、勞工、企業都諱莫如深；政府過去嚴守食安，希望萊豬、萊牛不要送上民眾餐桌，不要進入校園，但這部分政府準備讓步。

國民黨團書記長林沛祥指出，據了解，政府承諾中油等國營事業對美國採購四四四億美元的液態天然氣跟石油，以及二五二億美元的電力設備、儲能跟工業產品，未來我國的能源對美採購占比高達百分之三十五，能源高度集中單一來源是很大國安風險。

國民黨立委賴士葆批評，政府只對外說明出口到美國的關稅降為百分之十五，可是對於美國進口台灣，是否汽車零關稅、農產品大幅降稅？完全沒有向國人說明；賴總統過去批評服貿未向地方政府說明，盼立法院嚴審，「即使重啟談判，也在所不惜」的精神，如今不知是否因換了位子而換了腦袋？