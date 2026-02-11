聽新聞
0:00 / 0:00

藍白齊轟談判鎖黑箱 關稅衝擊項目 全民只能拼湊

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰李成蔭林銘翰蔡晉宇／台北報導

台美關稅協定簽約在即，相關內容卻迄今未公布。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄說，行政院把談判內容鎖在黑箱，是把台灣農業當作換取政治籌碼的犧牲品。民眾黨發言人張彤也說，民進黨政府以大內宣掩蓋黑箱，全民僅能透過片面資訊東拼西湊對美關稅生效後的衝擊項目，民眾黨對此表達高度遺憾。

國民黨立委王鴻薇等人昨爆料，我方將開放牛絞肉、牛內臟進口、卅一項農產品關稅降半、美製汽車關稅降為零，美方還要求水果、液態乳全面零關稅等，但直到現在政府仍不對外說明，質疑黑箱。

王鴻薇說，據悉這周非常有可能簽訂台美關稅協定，但政府對所有產業、民眾、勞工、企業都諱莫如深；政府過去嚴守食安，希望萊豬、萊牛不要送上民眾餐桌，不要進入校園，但這部分政府準備讓步。

國民黨團書記長林沛祥指出，據了解，政府承諾中油等國營事業對美國採購四四四億美元的液態天然氣跟石油，以及二五二億美元的電力設備、儲能跟工業產品，未來我國的能源對美採購占比高達百分之三十五，能源高度集中單一來源是很大國安風險。

國民黨立委賴士葆批評，政府只對外說明出口到美國的關稅降為百分之十五，可是對於美國進口台灣，是否汽車零關稅、農產品大幅降稅？完全沒有向國人說明；賴總統過去批評服貿未向地方政府說明，盼立法院嚴審，「即使重啟談判，也在所不惜」的精神，如今不知是否因換了位子而換了腦袋？

關稅 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

駁台美關稅黑箱 政院：食品討論基於國際標準、確保國民健康

傳關稅協定開放美牛絞肉、內臟 政院：簽署後向全民報告

鄭麗君今傳赴美談判 王鴻薇爆：我方同意美製車零關稅

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

相關新聞

經部座談 美車降稅 就業衝擊沒推估

趕在行政院副院長鄭麗君昨晚率團赴美洽簽台美關稅協定前，經濟部與勞動部昨邀請國內車商開會，經濟部長龔明鑫昨說，美國汽車進口關稅若降至零，對汽車產業產值衝擊逾百分之一，短期影響有限，但中長期則會有衝擊；至於降稅對就業人數的衝擊，龔則回應還沒有推估。

傳美國液態乳零關稅、開放牛絞肉內臟 酪農業慘遭內外夾擊

台美關稅協定即將簽署，昨傳出政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口，美國液態乳也將取消關稅。對此，產業界擔憂，進口農產品如大量...

新聞眼／關稅協定要簽了 全程保密到家 就要全民吞下去

台美關稅協定最快本周底定，但市場開放項目、程度為何，外界至今難以略知一二。外傳協定可能在春節前宣布，顯見政府為降低市場開...

美企購晶片 擬豁免關稅

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計畫豁免亞馬遜、谷歌和微軟等公司日後採購晶片的關稅，而這些豁免將結合台積電投資承諾...

藍白齊轟談判鎖黑箱 關稅衝擊項目 全民只能拼湊

台美關稅協定簽約在即，相關內容卻迄今未公布。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄說，行政院把談判內容鎖在黑箱，是把台灣農業...

台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

台美關稅談判進入最後階段，行政院台美經貿工作小組指出，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚率隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。