聽新聞
0:00 / 0:00

美企購晶片 擬豁免關稅

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者簡永祥／綜合報導

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計畫豁免亞馬遜、谷歌和微軟等公司日後採購晶片的關稅，而這些豁免將結合台積電投資承諾，由台積電將相應豁免額度分配給美國客戶，讓他們在進口晶片時可免除或抵減關稅。

這項豁免，一方面凸顯美國總統川普對於課徵晶片關稅並激勵美國本土晶片製造的決心，同時也為高度依賴進口半導體的美國科技業網開一面。

台積電對此不做任何回應，但半導體業者分析，川普政府將此豁免機制與台積電在美投資掛鉤，目的是為確保這些公司在興建ＡＩ數據中心時，不致因高額關稅而推升成本。

美國政府官員向金融時報透露：「我們會在計畫公布後，像老鷹一樣緊盯後續進展，確保我們想透過關稅和退稅達成的目標不會被削弱，也避免這項安排最終變成送給台積電的大禮。」川普政府一直以關稅威脅來推動美國製造，但迄未對台灣半導體全面課徵關稅，以免動搖大型科技公司的人工智慧（ＡＩ）供應鏈。

這項計畫結合台美貿易協定。白宮同意將台灣輸美商品的關稅調降至百分之十五，換取台灣對美國晶片產業投入兩千五百億美元資金。

根據協議，包括台積電在內，赴美投資的台灣企業將可依其規畫的美國廠產能，獲得即將開徵的關稅豁免。依照商務部公布的貿易協議大綱，白宮表示，對於在美興建半導體廠的台灣企業，在建廠期間，將允許其免關稅進口相當於新廠規畫產能二點五倍的產品。至於已在美建廠完成的台灣企業，則允許免關稅進口其產能一點五倍的產品。

關稅 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普「和平理事會」將開會 印尼估派8000人參與加薩維和

比亞迪提訴川普政府 要求退還所有繳納關稅

高市早苗下月晤川普 與中對話交流「持開放態度」

川普重申4月訪中國 習近平「近年底時」訪白宮

相關新聞

經部座談 美車降稅 就業衝擊沒推估

趕在行政院副院長鄭麗君昨晚率團赴美洽簽台美關稅協定前，經濟部與勞動部昨邀請國內車商開會，經濟部長龔明鑫昨說，美國汽車進口關稅若降至零，對汽車產業產值衝擊逾百分之一，短期影響有限，但中長期則會有衝擊；至於降稅對就業人數的衝擊，龔則回應還沒有推估。

傳美國液態乳零關稅、開放牛絞肉內臟 酪農業慘遭內外夾擊

台美關稅協定即將簽署，昨傳出政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口，美國液態乳也將取消關稅。對此，產業界擔憂，進口農產品如大量...

新聞眼／關稅協定要簽了 全程保密到家 就要全民吞下去

台美關稅協定最快本周底定，但市場開放項目、程度為何，外界至今難以略知一二。外傳協定可能在春節前宣布，顯見政府為降低市場開...

美企購晶片 擬豁免關稅

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計畫豁免亞馬遜、谷歌和微軟等公司日後採購晶片的關稅，而這些豁免將結合台積電投資承諾...

藍白齊轟談判鎖黑箱 關稅衝擊項目 全民只能拼湊

台美關稅協定簽約在即，相關內容卻迄今未公布。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄說，行政院把談判內容鎖在黑箱，是把台灣農業...

台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

台美關稅談判進入最後階段，行政院台美經貿工作小組指出，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚率隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。