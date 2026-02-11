美企購晶片 擬豁免關稅

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計畫豁免亞馬遜、谷歌和微軟等公司日後採購晶片的關稅，而這些豁免將結合台積電投資承諾，由台積電將相應豁免額度分配給美國客戶，讓他們在進口晶片時可免除或抵減關稅。

這項豁免，一方面凸顯美國總統川普對於課徵晶片關稅並激勵美國本土晶片製造的決心，同時也為高度依賴進口半導體的美國科技業網開一面。

台積電對此不做任何回應，但半導體業者分析，川普政府將此豁免機制與台積電在美投資掛鉤，目的是為確保這些公司在興建ＡＩ數據中心時，不致因高額關稅而推升成本。

美國政府官員向金融時報透露：「我們會在計畫公布後，像老鷹一樣緊盯後續進展，確保我們想透過關稅和退稅達成的目標不會被削弱，也避免這項安排最終變成送給台積電的大禮。」川普政府一直以關稅威脅來推動美國製造，但迄未對台灣半導體全面課徵關稅，以免動搖大型科技公司的人工智慧（ＡＩ）供應鏈。

這項計畫結合台美貿易協定。白宮同意將台灣輸美商品的關稅調降至百分之十五，換取台灣對美國晶片產業投入兩千五百億美元資金。

根據協議，包括台積電在內，赴美投資的台灣企業將可依其規畫的美國廠產能，獲得即將開徵的關稅豁免。依照商務部公布的貿易協議大綱，白宮表示，對於在美興建半導體廠的台灣企業，在建廠期間，將允許其免關稅進口相當於新廠規畫產能二點五倍的產品。至於已在美建廠完成的台灣企業，則允許免關稅進口其產能一點五倍的產品。