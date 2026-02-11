新聞眼／關稅協定要簽了 全程保密到家 就要全民吞下去

台美關稅協定最快本周底定，但市場開放項目、程度為何，外界至今難以略知一二。外傳協定可能在春節前宣布，顯見政府為降低市場開放負面效應的衝擊，簡直是機關算盡，若政府能將這樣的心思用在對美談判，也不用搞到過程完全是黑箱，業界、民眾最後都只能被動接受，淪為砧板上的魚肉。

在美國祭出對等關稅後，台灣對美龐大的貿易順差與貿易壁壘是美方在意的兩大重點，市場開放本就預計會成為談判籌碼之一，從農產品開放、到美製汽車零關稅等，都在市場預期之內，但即便已經到了翻牌前夕，政府仍然是保密到家，不公布就是不公布，就是要大家「吞下去」。

以美車進口關稅調降為例，去年消息傳出來後，民眾因為預期心理導致買氣觀望，搞得汽車業叫苦連天，甚至出現一大堆進口車塞爆海關保稅倉庫的現象。就算到了掀底牌前夕，經長仍以美車零關稅對產值影響僅約百分之一來淡化影響，對於就業人口衝擊竟稱尚未推估，說穿了仍是拖著不敢面對。試問，專業財經智庫會不同時推估就業市場的影響嗎？

回想太陽花學運時，其中一個訴求反黑箱服貿，近來有網友就翻出二○一四年當時立委鄭麗君質詢時任文化部長龍應台的畫面，鄭麗君義正詞嚴地批評，「整個（簽訂）服貿過程就像個照妖鏡，可以看出行政獨裁，簽訂前說不能講、 簽訂後不能改， 整個過程黑箱到底」。

網友便在下方留言「講得太好了，每一句都能奉送給現在的鄭麗君」。對比現在的賴政府，簡直就是雙標無極限。

談判本來就是有捨有得，但此次台美談判，我方單方面的市場開放，換到了什麼？除了空泛的「台美經濟戰略夥伴關係已經更加深化和緊密」外，政府更是說都不敢說，更何況，這種深化的夥伴關係，是我方單方面付出了多少才換得，政府有臉說是雙贏嗎？