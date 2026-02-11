傳美國液態乳零關稅、開放牛絞肉內臟 酪農業慘遭內外夾擊

台美關稅協定即將簽署，昨傳出政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口，美國液態乳也將取消關稅。對此，產業界擔憂，進口農產品如大量增加，勢必會擠壓國內市場。對此，農業部僅表示，未參與相關談判，但農業部的立場就是爭取農民權益，並確保糧食安全。

不過酪農業者直言，美國是台灣最大的液態乳進口國，如果美國牛乳真的免關稅，低價且保鮮期長的鮮乳恐大量輸台，勢必壓縮國產鮮乳市場，和去年紐西蘭牛乳零關稅相比，挑戰會更加嚴峻。

國民黨立委許宇甄說，根據二○二四年數據，美國是我國液態乳最大進口國，輸入超過三萬公噸，目前每公斤課稅百分之十五點六，若採零關稅，進口乳將徹底攻占台灣市場。

國內酪農業評估，美國液態乳占進口量超過七成，零關稅勢必對國內酪農產業造成重大衝擊，政府若守不住，也要給國內酪農業緩衝期；另期待政府鼓勵使用國產鮮乳，更多縣市跟進「班班有鮮乳」政策，也要嚴格取締違規使用「鮮乳標章」業者。

中華民國酪農協會理事長李恂潭說，全國酪農戶約五五○戶，每年生產生乳四十六萬噸，紐西蘭進口液態乳約占進口量一至兩成，零關稅進口有十二年緩衝期，美國液態乳進口量超過七成，若開放零關稅卻沒有緩衝期，將造成重大衝擊，期待政府能夠守住。國內鮮乳買氣不振，銷量已萎縮，美國進口液態乳若零關稅，形同內外夾擊，對酪農業只能以慘字來形容，希望有更多縣市跟進「班班有鮮乳」政策，協助酪農產業。

「該來的還是逃不掉。」台南柳營酪農業者曾仁瀚原飼養乳牛五百頭，因應台紐經濟合作協定，去年起紐西蘭進口乳享零關稅輸台，他飼養頭數已調降至三六○頭；去年美國總統川普祭出關稅大刀，早有預感美國液態乳未來也是零關稅，美國較紐西蘭更強勢，預期會雪上加霜。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，一旦美牛、美豬擴大進口，勢必衝擊我肉豬牛隻產業。徐世勳也痛批，執政黨最令人詬病的就是黑箱作業，談判都極度保密，但就連日本、南韓都沒有這樣黑箱作業。