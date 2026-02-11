川普再警告 對加國課稅100% 阻止與中國大陸簽訂自貿協定

美國總統川普再度施壓加拿大政府，若持續在經濟貿易層面與中國靠攏，恐使美加關係更惡化，不排除祭出高額關稅報復。在此同時美國正著手進一步調降對孟加拉貨品的對等關稅，並對紡織品提供新的豁免優惠。美國貿易代表葛里爾10日受訪時則透露，未來幾周將與印尼敲定貿易協議，而美中領導人4月會面前雙方將進行更多磋商。

美國總統川普9日晚間在社群平台Truth Social發文，揚言在美國獲得「完全補償」並取得至少一半的權益之前，將阻止連接美國密西根州與加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋（Gordie Howe）通車。川普政府今年稍晚將重審「美加墨協定」，分析人士預期美方將藉此要求加拿大讓步。

川普稱，戈迪豪國際大橋在「未經美國同意」下興建，而前總統歐巴馬允許加拿大繞過「購買美國貨」的規定。戈迪豪國際大橋主要由加拿大出資興建，耗資約44億美元，全長1.5英里（約2.4公里），是北美最繁忙的商業陸路過境點，預計2026年初開通。

美加關係近期因加中貿易安排及卡尼上月演說再度緊繃；川普並警告，若加拿大與中國推進自由貿易協定，將對加拿大商品課徵100%關稅，但卡尼否認有意與中方簽署自貿協定。

此外，美國已於去年將孟加拉的整體對等關稅稅率，從37%大幅降至20%，如今將進一步降至19%。此外，這項協議還包含一項機制，允許特定的紡織品獲得全額關稅豁免，為孟加拉的成衣產業提供喘息空間。

孟加拉臨時領導人尤努斯在社群媒體發文指出，這項機制將適用於「使用美國生產的棉花和人造纖維的特定紡織和成衣商品」。

根據協議，達卡當局將優先開放美國工業和農產品，涵蓋化學品、醫療器材、汽車零組件、能源及農產品。孟加拉也承諾解決導致美國產品銷售受限的若干非關稅貿易障礙，包括接受符合美國法規的車輛，以及獲美國政府核准的藥品。此外，孟加拉也同意履行環境、勞工及智慧財產權方面的保護措施。

白宮並預期兩國即將達成多項商業協議，包含飛機採購、價值35億美元的美國農產品採購，以及未來15年總額達150億美元的能源採購案。

在此同時，美國貿易代表葛里爾10日接受福斯商業新聞訪問時透露，美國與印尼的貿易協議預計將在未來幾周敲定，而川普與中國國家主席習近平4月舉行會晤前，雙方將進行更多磋商。稍早政治新聞網站POLITICO引述知情人士說法報導，川普預計4月第一周出訪北京。川普和習近平最近甫於4日通話，討論貿易、軍事及台灣等議題。