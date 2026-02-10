2026慕尼黑安全報告：國際體系面臨美國政策轉向挑戰

快訊

中央社／ 柏林10日專電

慕尼黑安全會議9日發布年度安全報告，指出戰後國際秩序正進入逐步被拆解的新階段。報告分析，由美國主導的國際秩序當前面臨的最大挑戰不再來自外部強權，而是美國自身政策轉向。

第62屆慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference, MSC）13日登場，會前發布的年度報告被視為全球安全與外交領域的重要風向指標。

這份以瓦解之中（Under Destruction）為題的報告指出，過去幾年慕尼黑安全會議多半關注外部強權如何挑戰美國主導的國際體系，但今年情況不同，因為國際秩序面臨的壓力來自「內部鬆動」。

在1945年後建立並長期維護這套秩序的美國，如今逐漸認為既有制度不再完全符合自身利益，因此在多邊合作、國際規則與經濟開放等方面的投入減少，甚至出現反向調整。

分析認為，美國戰後對外政策長期建立在3個重要信念上：多邊制度有助提升美國實力、開放的世界經濟有利繁榮與安全，以及民主與人權是國際合作的重要基礎。然而這3個方向在美國總統川普（DonaldTrump）時代明顯鬆動，使全球秩序逐漸從「以規則為基礎」轉向更重視「權力與交易」。

這種轉變不只影響政府之間的關係，也改變各國民眾對美國的看法。慕尼黑安全會議所做的跨國民調，有來自德國、英國、法國、加拿大等國的受訪者。

受訪國家中將美國視為威脅而非盟友的比例上升。以加拿大為例，只有41%受訪者仍將美國視為盟友，兩年前則高達68%；德國等歐盟國家也出現類似趨勢。

然而，美國政策轉向並非單一現象。撰寫報告的團隊在發布會上說明，川普雖被視為當前最具破壞力的政治人物之一，但他代表的是一股更廣泛的全球趨勢，也就是越來越多政治人物不再主張透過改革或修補制度解決問題，而是公開倡議大幅拆解既有體制。

報告將這類人物稱為「拆除者」（demolitionmen），並提到拆除者相對激進的政治主張之所以獲得支持，與西方社會累積的「無力感」有關。

報告引用的調查提到，在七大工業國中，只有少數受訪者相信現行政策能讓下一代生活變得更好。這種情緒為主張強力手段、打破僵局的政治人物提供土壤，即使代價是拆解既有制度。

報告提醒，拆除式政治未必能帶來長期穩定。雖然可能藉此打破某些僵局，例如迫使北約國家增加軍費，或促使部分衝突重啟談判，但這些短期成果是否足以彌補長期制度信任受損的代價，仍有待觀察。

更值得注意的是，若國際秩序逐漸變成由強權主導、靠臨時交易運作，小國與弱勢國家的利益更容易被忽視，也未必能帶來持久和平。

報告最後強調，抱怨現況無法改變現實，支持「以規則為基礎」的國家，不僅需要加強彼此合作，也必須向國內民眾證明，透過改革仍有可能改善生活，而不是只有全面推翻制度這一條路。

未來民主國家是走向更多合作還是對抗，取決於各國是否願意在動盪中承擔更多責任，共同重建信任與規則。

美國 慕尼黑 加拿大 川普 德國
