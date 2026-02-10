馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

快訊

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
法國總統馬克宏。 歐新社
法國總統馬克宏。 歐新社

法國總統馬克宏今天示警，歐洲與美國間有關格陵蘭、貿易和科技的紛爭雖看似結束，但歐洲應對衝突再起有所準備；他呼籲加強推動長期延宕的經濟改革，並擴大對戰略產業的投資。

綜合路透社和法新社報導，歐洲聯盟（EuropeanUnion）將於12日召開領袖峰會，馬克宏（EmmanuelMacron）在會前接受包括法國「世界報」（LeMonde）、英國的「經濟學人」（The Economist）和「金融時報」（Financial Times）等數家歐洲媒體訪問，做出上述表示。

他提醒，美國的「威脅」和「恫嚇」尚未結束，歐洲應將最近的「格陵蘭時刻」視為敲響警鐘，勿錯誤以為目前與華府的緊張氣氛緩和會持續下去。

馬克宏說：「突然間華府姿態放軟，我們以為事情結束了，但千萬別這麼想。每天都有針對藥品、數位科技…等的威脅。」

他表示：「當已出現明目張膽的侵略舉動，…我們絕不能屈服或試圖達成和解。我們已經嘗試這個策略好幾個月，但現在無效。且最重要的，這種策略讓歐洲更加依賴他人。」

馬克宏還說，美國川普（Donald Trump）政府「公開反歐洲」，並尋求歐盟的「分崩離析」。

他警告說，「美國無疑將在未來幾個月內就數位監管問題來攻擊我們」；若歐盟以「數位服務法」（Digital Services Act）來管控美國科技公司，川普可能對祭出關稅報復。

本週歐盟峰會便預定討論採取哪些措施來強化區域經濟，使其更有能力在全球舞台上與美國和中國對抗。

馬克宏在今天刊出的訪問中呼籲「簡化」與「深化」歐盟單一市場，以及「分散」貿易夥伴。

他指出，歐盟有必要每年在公私部門合計投資約1兆2000億歐元（約新台幣45兆元），包括在綠色與數位科技、國防及安全等領域。

馬克宏還重提他主張的歐盟共同舉債構想，例如發行歐洲共同債券。這是法國多年來擁護的主張，但遭到其他國家反對。

他說，這麼做讓歐盟有辦法進行大規模投資，以及挑戰美元的霸主地位。「現在正是為這些未來的支出啟動共同借貸能力的時候，（發行）未來導向的歐洲債券。」

關稅 川普 馬克宏 格陵蘭 歐盟
