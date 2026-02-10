快訊

日本閣員將訪美國 商談關稅協議第1波投資案

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本經產大臣赤澤亮正。美聯社
日本經濟產業大臣赤澤亮正今天宣布將在明天起訪問美國，並與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商日美關稅協議之中，承諾的對美5500億美元投資。

「讀賣新聞」與日本TBS電視台報導，赤澤在內閣會議後的記者會宣布此事。他也說，「目前仍在協議對美投資的具體案件，希望討論第一波投資案的組成」。

消息人士透露，第一波對美投資案之中，有3項計畫可望入列，包含修建天然氣火力發電廠、載運原油出口的港口，以及打造半導體業所需的人工鑽石製造設備。

