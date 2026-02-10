川普對孟加拉再降對等關稅 部分成衣全額豁免、換取美棉和能源大單

白宮周一表示，美國正著手進一步調降對孟加拉貨品的對等關稅，並對紡織品提供新的豁免優惠。

美國已於去年將孟加拉的整體對等關稅稅率從 37% 大幅降至 20%，如今將進一步降至 19%。此外，這項協議還包含一項機制，允許特定的紡織品獲得全額關稅豁免，為孟加拉的成衣產業提供了喘息空間。

孟加拉臨時領導人尤努斯在社群媒體發文指出，這項機制將適用於「使用美國生產的棉花和人造纖維的特定紡織和成衣商品」。

根據協議，達卡當局將優先開放美國工業和農產品，涵蓋化學品、醫療器材、汽車零組件、能源及農產品。孟加拉也承諾解決導致美國產品銷售受限的若干非關稅貿易障礙，包括接受符合美國法規的車輛，以及獲得美國政府核准的藥品。

此外，孟加拉也同意履行環境、勞工及智慧財產權方面的保護措施。

白宮在聲明中說：「這項協議將為美國與孟加拉的出口商提供前所未有的機會，進入彼此的市場。」

白宮並預期兩國即將達成多項商業協議，包含飛機採購、價值 35 億美元的美國農產品採購，以及未來 15 年總額達 150 億美元的能源採購案。

這項協議是美國近日接續印度、阿根廷達成的貿易協議的又一進展。