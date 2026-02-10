快訊

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台積電高雄廠。路透
台積電高雄廠。路透

金融時報報導，美國政府研擬在即將上路的晶片關稅中，提供亞馬遜、谷歌和微軟等雲端巨頭豁免空間，做法是把豁免額度與台積電對美投資及美台貿易協議掛鉤，主要由台積電將相應豁免額度分配給美國客戶，讓他們在進口晶片時可免除或抵減關稅。

知情人士透露，美國商務部研擬提供美國超大型雲端業者晶片關稅豁免，讓台積電在內赴美投資的台灣企業，依其規畫中的美國產能比例取得豁免額度，並可再分配給美國客戶。

根據商務部公布的協議大綱，台灣企業在美國興建半導體廠期間，可在免關稅條件下進口晶片，免稅額度最高相當於新廠規畫產能的2.5倍；已在美國設廠的台灣企業，免稅額度則最高相當於其既有產能的1.5倍。

一名知情人士並稱，美國超大型雲端業者可獲得的回饋規模與範圍，取決於台積電預估未來幾年在美國可達到的產能。

一名聽取簡報的政府官員警告，相關計畫仍在變動，且尚未由川普簽署。

這名官員並警告，一旦公布這套方案，「美方將像老鷹盯獵物一樣密切追蹤後續發展，確保關稅與回饋機制要達成的目的不被破壞，也避免最後變成白白送給台積電的好處。」

美國商務部與白宮未回應置評請求，台積電拒絕評論。

關稅 川普 台積電
