快訊

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

韓國會成立特別委員會 預料3/9前完成對美投資立法

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

韓國國會今天下午召開全體會議，通過成立專門審議對美投資特別法案的特別委員會。外界普遍認為法案將在下月9日委員會活動期限屆滿前通過朝野協商，完成立法程序。

美國總統川普（Donald Trump）不滿韓國國會尚未通過去年與美國達成的貿易協議，上月揚言調高從韓國進口產品關稅。根據該協議，韓國承諾將向美國投資3500億美元。

韓國兩大黨國會領袖上週在簡報會上已預告，今天將設立特別委員會，該委員會擁有法案草擬權，並預定3月9日前拍板法案。

韓聯社報導，韓國產業通商部長官金正官今天表示，上週曾與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）舉行兩次視訊會議，對於韓國朝野同意在一個月內完成對美投資特別法案立法程序，盧特尼克給予高度評價。

金正官並稱，通常美方在總統表態後3天至1週內便會在「聯邦公報」（Federal Register）刊登相關措施，但自川普上月發表相關言論以來已過去2週，相關措施迄今仍未登報，這在一定程度上反映出美方認可韓方的努力。

金正官也強調，鑒於川普主要將問題歸咎於立法延誤，若相關問題得以解決，關稅上調獲得暫緩的可能性較大。

關稅 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

觸港版國安法 黎智英被判刑20年 川普曾促放人

川普表面道賀私下暴怒！傳美不滿日本拖延5500億美元投資「恐想反悔」

高市早苗大勝後首度發文！感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」

NBA／布朗森轟全場最高32分 尼克斬斷綠衫軍5連勝

相關新聞

美對與伊朗交易國加稅25% 遏制石油出口

雖然美國和伊朗雙方都說，6日在阿曼舉行的核談判有個好的開始，但美方隨後卻宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。