韓國會成立特別委員會 預料3/9前完成對美投資立法

韓國國會今天下午召開全體會議，通過成立專門審議對美投資特別法案的特別委員會。外界普遍認為法案將在下月9日委員會活動期限屆滿前通過朝野協商，完成立法程序。

美國總統川普（Donald Trump）不滿韓國國會尚未通過去年與美國達成的貿易協議，上月揚言調高從韓國進口產品關稅。根據該協議，韓國承諾將向美國投資3500億美元。

韓國兩大黨國會領袖上週在簡報會上已預告，今天將設立特別委員會，該委員會擁有法案草擬權，並預定3月9日前拍板法案。

韓聯社報導，韓國產業通商部長官金正官今天表示，上週曾與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）舉行兩次視訊會議，對於韓國朝野同意在一個月內完成對美投資特別法案立法程序，盧特尼克給予高度評價。

金正官並稱，通常美方在總統表態後3天至1週內便會在「聯邦公報」（Federal Register）刊登相關措施，但自川普上月發表相關言論以來已過去2週，相關措施迄今仍未登報，這在一定程度上反映出美方認可韓方的努力。

金正官也強調，鑒於川普主要將問題歸咎於立法延誤，若相關問題得以解決，關稅上調獲得暫緩的可能性較大。