美對與伊朗交易國加稅25% 遏制石油出口

雖然美國和伊朗雙方都說，6日在阿曼舉行的核談判有個好的開始，但美方隨後卻宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14艘船隻，川普也對購買伊朗商品的國家加徵25%關稅。伊朗媒體則報導，德黑蘭當局將不會同意終止濃縮鈾或將設施移往海外，形同拒絕美方核心要求。

川普搭乘空軍一號前往佛州海湖莊園度周末，在機上接受隨行記者採訪時表示，美方就伊朗議題進行了「非常好的會談」。他說：「我們同樣就伊朗進行了非常好的會談，伊朗看起來非常想要達成協議。」並補充指出：「我們將在下周初再次會面。」但川普話鋒一轉警告，若伊朗不就核計畫達成協議，後果將非常嚴重。

川普同日簽署行政命令，對任何「直接或間接」購買伊朗商品的國家課徵25%關稅，但暫未立即實施。白宮表示，此舉旨在嚇阻第三國維持與伊朗的商業往來，尤其是能源、金屬與石化等仍為伊朗政府重要收入來源的產業。

一名獲德黑蘭簡報談判內容的區域外交官透露，伊朗在談判中堅持其「濃縮鈾的權利」。儘管德黑蘭排除華府要求「零濃縮」的立場，但這名不願具名的外交官指出，伊朗對於討論濃縮的「層級與純度」或替代方案持開放態度，包括潛在的區域性聯合機制。