川普簽行政命令 移除印度向俄購油加徵25%關稅

中央社／ 華盛頓6日專電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，已與印度總理莫迪達成一項貿易協議，對印度課徵對等關稅將降至18%。川普今天簽署行政命令，移除先前因印度向俄羅斯購油而加徵的25%關稅，自7日起生效。

川普在這項行政命令中表示，印度已承諾停止直接或間接進口俄羅斯石油並將採購來自美國的能源產品，且印度近期也和美國針對未來10年擴大國防合作達成一項架構安排。

行政命令指出，川普在考量官員向他提供的資訊和建議後，決定取消先前對印度進口商品額外加徵的關稅稅率。

根據這項行政命令，自美東時間7日凌晨起，印度輸美產品將不再適用額外加徵的25%關稅。

川普先前揚言鎖定繼續與俄羅斯貿易的國家而實施「次級關稅」（secondary tariff），藉此對俄施壓。川普稱，由於印度直接或間接進口俄羅斯石油，美國自去年8月起對印度商品再加徵25%關稅；加上25%的對等關稅，導致印度輸美商品面臨高達50%關稅。

印度是俄羅斯石油的主要買家，而石油是莫斯科對烏克蘭軍事攻勢的主要財源。

川普2日在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）在雙方通話中已同意停止向俄羅斯採購石油，他將把對印度商品課徵的25%對等關稅降至18%。

他還說，「印度也將採取行動降低對美國的關稅與非關稅壁壘至零」，並將向美國採購能源、科技、農產品、煤炭與其他產品，總額估計超過5000億美元。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）5日表示，印度政府最重視的是保障14億人口能源安全。

