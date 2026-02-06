快訊

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川曝最快這時簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

支柱動搖？川普關稅壓力恐波及安保協商 韓高官：美方有意「掛鉤」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在華府舉行的全國祈禱早餐會上致詞。路透社
美國總統川普5日在華府舉行的全國祈禱早餐會上致詞。路透社

美國總統川普南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓「對等關稅」自15%調回至25%。據多家韓媒報導，相關負面效應持續擴大，甚至波及先前已達成共識的安全領域後續磋商。南韓外交部長趙顯轉述，美國國務卿魯比歐坦言，儘管韓美關係本身並未惡化，但美國國內對南韓在履行貿易協定下承諾方面進展不足一事，氛圍並不理想。

青瓦台國家安保室長魏聖洛接受朝鮮日報電訪時指出，關稅談判與安保談判是支撐美韓協議的兩大支柱，一旦其中一軸出現動搖，另一邊也會受到波及。

魏聖洛強調，關稅與安保密不可分，美方對關稅安排、酷澎案及對線上平台監管的不滿，都不可能與安保領域完全切割；同時也警告，美國很可能以其他領域的分歧為由，喊停安保協議的履行，並直言「必須將影響降至最低」。

他接受韓民族日報訪問時則坦言，關稅問題既已發生，勢必要處理後續影響，但令人憂心的是，衝擊正持續向其他領域擴散。他指出，目前美方似乎有意將關稅與安保議題掛鉤，導致相關磋商陷入停滯，韓方必須積極因應。

韓民族日報指出，這也意味著，隨著川普宣布將上調關稅，相關談判實際上已停擺，負面效應進一步波及核動力潛艦，以及《韓美原子能合作協定》修訂等安全領域後續議題。魏聖洛當天另在接受京鄉新聞訪問時表示，美方安保談判團隊原本應已赴韓展開磋商，但相關行程因雙方在投資與關稅問題上的摩擦不斷加劇而被迫延期。

韓聯社報導，趙顯受訪時表示，已向魯比歐說明，南韓並非刻意拖延為落實雙邊貿易協議中投資承諾所需的立法程序。魯比歐則坦言，儘管韓美關係本身並未惡化，但美方內部對南韓履行貿易相關承諾的氛圍並不理想，並呼籲兩國外交部門加強溝通，以確保對貿易協議執行延宕的不滿情緒，不致擴散並影響整體雙邊關係。

趙顯表示，他再次重申首爾對落實該協議的「堅定」承諾，並強調外界指稱法案刻意被拖延通過的說法，完全不符事實。

關稅 川普 貿易協議 南韓 美國 魯比歐 酷澎
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

報復川普蠻幹？在冬奧「打敗美國隊」比以往更爽快

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？專家點出個性關鍵

相關新聞

支柱動搖？川普關稅壓力恐波及安保協商 韓高官：美方有意「掛鉤」

美國總統川普以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓「對等關稅」自15%調回至25%。據多家韓媒報導，相關負面效應持續擴大，...

白宮不給對韓關稅調升時間表 南韓內外補救、憂牽動更多敏感議題

美國總統川普以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓對等關稅自15%調回至25%；相關措施據報僅待美方完成跨部會協調即可上路...

動起來！川普對韓關稅大棒將落下 南韓朝野急組特別委員會補進度

美國總統川普1月底在「真實社群」發文表示，以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓對等關稅自15%調回至25%。相關措施據報...

美稱印度停買俄油換減關稅 印油商要政府說明購油政策

美國總統川普稱印度同意停買俄羅斯石油，因此將對印度關稅降至18%，但印度政府尚未說明俄油採購政策。印度油商發現，過去10...

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

南韓執政黨與主要反對黨4日表示，國會已同意在3月9日前完成一項法案，以便能依韓美兩國之間的貿易協議，在美國進行投資。

川普：印度同意不買俄油、採購5,000億美元美國產品 關稅降至18%

美國總統川普2日宣布，印度已同意停止購買俄羅斯石油、並將購買超過5,000億美元的美國產品，因此他將把對印度的對等關稅稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。