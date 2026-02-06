快訊

白宮不給對韓關稅調升時間表 南韓內外補救、憂牽動更多敏感議題

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國白宮發言人李維特5日召開例行記者會。路透
美國白宮發言人李維特5日召開例行記者會。路透

美國總統川普以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓對等關稅自15%調回至25%；相關措施據報僅待美方完成跨部會協調即可上路，南韓朝野國會黨團則決定加速處理對美投資相關特別法案。不過，白宮發言人李維特5日表示，目前尚無法提供川普政府調升對韓對等關稅的具體時間表。

韓聯社報導，白宮發言人李維特是在記者會上，被問及美方何時會如川普上週在「真實社群」發文所稱，調升對韓相關關稅時表示：「我目前沒有可提供的時間表，但會確保白宮的貿易團隊盡快回覆。」

南韓中央日報指出，川普要求將對韓對等關稅調升25%的壓力幾乎沒有出現緩解跡象，儘管首爾方面加強外交斡旋，談判至今仍未取得具體進展，現正優先推動阻止關稅調升措施正式刊登於美國《聯邦公報》，同時也考慮在相關措施若持續推進的情況下，擬定延後執行的因應方案。

部分觀察人士擔憂，華府可能將關稅談判與雙方先前討論過的更廣泛安全議題掛鉤，包括核動力潛艦的開發，以及擴大鈾濃縮與核燃料再處理的權限。儘管相關說法尚未獲得證實，但已凸顯談判氛圍中逐漸升高的不安情緒。

報導指出，為穩定雙邊關係並維護國家利益，專家強調有必要採取務實取向，在讓步與戰略性收益之間取得平衡。其中一項重點，是回應美方對韓國對美投資承諾的疑慮。此外，正如總統政策室長金容範（Kim Yong-beom）所建議，在相關特別法案通過前，先行檢視具商業可行性的投資項目。

與此同時，決策者也被敦促審慎處理其他敏感的雙邊議題，包括線上平台監管相關爭議、涉及酷澎（Coupang）的持續爭論，以及非軍事區的共同管理，都可能成為潛在摩擦來源。分析人士警告，這些議題在川普政府之下，可能間接影響貿易談判。

關稅 川普
相關新聞

白宮不給對韓關稅調升時間表 南韓內外補救、憂牽動更多敏感議題

美國總統川普以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓對等關稅自15%調回至25%；相關措施據報僅待美方完成跨部會協調即可上路...

動起來！川普對韓關稅大棒將落下 南韓朝野急組特別委員會補進度

美國總統川普1月底在「真實社群」發文表示，以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓對等關稅自15%調回至25%。相關措施據報...

美稱印度停買俄油換減關稅 印油商要政府說明購油政策

美國總統川普稱印度同意停買俄羅斯石油，因此將對印度關稅降至18%，但印度政府尚未說明俄油採購政策。印度油商發現，過去10...

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

南韓執政黨與主要反對黨4日表示，國會已同意在3月9日前完成一項法案，以便能依韓美兩國之間的貿易協議，在美國進行投資。

南韓不妙？官員赴美協商未果 美方啟動跨部會討論加關稅

南韓負責貿易談判的產業通商部通商交涉本部長呂翰九3日表示，美國政府正就把總統川普宣布調高對南韓「對等」及其他關稅的計畫，...

川普：印度同意不買俄油、採購5,000億美元美國產品 關稅降至18%

美國總統川普2日宣布，印度已同意停止購買俄羅斯石油、並將購買超過5,000億美元的美國產品，因此他將把對印度的對等關稅稅...

