阿根廷與美國簽署貿易協議 以開放市場換得關稅減免

阿根廷政府今天表示，已與美國簽署一項貿易和投資協議，將對美國產品開放本國市場，美方則將減免對部分阿根廷出口商品的關稅。

法新社報導，阿根廷外交部長季里諾（PabloQuirno）在社群平台X寫道：「我們剛簽署了阿根廷與美國之間的互惠貿易與投資協議。」

去年11月，中南美洲4個國家與華府達成換得降低關稅的協議，這些國家為阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉及薩爾瓦多。

美國總統川普（Donald Trump）的政府表示，這些協議將有助於壓低咖啡、可可、香蕉等商品的價格，從而減輕美國民眾的食品支出。

這些協議也被視為給予美國後院川普最忠實盟友的獎勵，包括阿根廷自由派總統米雷伊（Javier Milei）及薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。