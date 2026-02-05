美印達成新關稅協議 印度「三面利多」加持、中長期看旺

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

印度與美國於二月初達成新的關稅協議，在貿易政策上取得重大進展。法人看好，印度股市可望迎來轉機，在基本、獲利、政策面等「三面利多」下，建議投資人也不妨分批布局印度基金，掌握印度股市反彈行情。

事實上，隨著印度承諾減少購買俄國石油，並加大對美國商品的採購，美方將對印度商品的關稅自50%大幅降低至18%，低於多數亞洲國家，消息一出也提振市場投資情緒，推升Sensex指數於3日上漲2.54%。

法人表示，隨著貿易政策不確定性解除，再加上日前印度也與歐盟達成自由貿易協定，有利印度出口與產業升級、帶動投資信心回升，加上印度經濟成長率在主要經濟體中仍最為強勁、企業獲利成長動能加速，皆有助吸引資金回流配置印度市場。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，從經濟面來看，印度經濟活動有望持續復甦，2025年12月銀行貸款成長率加速至14.4%，顯示工業與服務業的貸款需求增溫，企業獲利也持續改善。

根據市場統計，2026年印度多數產業獲利成長仍將保持在雙位數水準，包括原物料、工業、非必須消費等更有超過20%以上的增速，後續亦可持續觀察政府預算與美印貿易協議底定後帶來的影響。

向思穎進一步指出，在政策題材方面，美印關稅談判最新稅率降至18%，低於其他出口競爭國，加上先前印歐協定落地，有助提升印度出口競爭力。

此外，新出爐的印度財政預算，2026-2027年聚焦於「穩財政、擴基建」兩大主軸，加上印度政府還在最新預算中推出零稅政策，以吸引外商至印度設立資料中心，推動AI基礎設施布局，也加碼電子元件製造激勵措施，來提升印度於全球供應鏈中的地位，故在基本面、獲利面、政策面皆屬正向下，中長期印度股市表現值得留意，產業方面如工業、出口類股、基建、國防等可持續關注。

