快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

聽新聞
0:00 / 0:00

動起來！川普對韓關稅大棒將落下 南韓朝野急組特別委員會補進度

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓朝野國會黨團4日同意成立特別委員會，處理落實南韓對美國投資承諾的《對美投資特別法案》。圖為2025年12月24日的南韓國會。歐新社
南韓朝野國會黨團4日同意成立特別委員會，處理落實南韓對美國投資承諾的《對美投資特別法案》。圖為2025年12月24日的南韓國會。歐新社

美國總統川普1月底在「真實社群」發文表示，以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓對等關稅自15%調回至25%。相關措施據報目前僅待跨部會協調完成，隨後就會刊登於《聯邦公報》生效。南韓朝野國會黨團4日已同意成立一個特別委員會，處理落實南韓對美國投資承諾的《對美投資特別法案》。

韓聯社與南韓新聞頻道YTN報導，《對美投資特別法案》是依據《韓美戰略投資諒解備忘錄》於2025年11月由共同民主黨提出，內容包括設立對美投資基金等相關規定，目的是落實首爾依據兩國去年達成的貿易協議，對美國所作出的投資承諾。但該法案連第一關、即財政經濟企劃委員會的討論都尚未進行，已停滯3個月。 

主要在野黨國民力量黨的財政經濟企劃委員會委員長林利子，對外界將程序延宕歸因於「在野黨扯後腿」的說法劃清界線，並表示現在是朝野坐下來集思廣益的時候；雙方黨團領袖隨後就成立處理《對美投資特別法》的特別委員會達成協議。

執政的共同民主黨國會黨鞭韓秉道與國民力量黨黨鞭宋彥錫會晤後受訪表示，兩黨已就特別委員會的組成方式達成協議。該特別委員會將由16名成員組成，按政黨分配，其中8名來自共同民主黨、7名來自國民力量黨，另有1名不屬於兩大黨的成員，主席將由一名國民力量黨成員擔任。

這個特別委員會運作任期為30天，並賦予立法權限。國民力量黨也對「批准同意」不再堅持，態度上退讓一步，共同民主黨則收回原本強推相關爭議法案的打算，雙方計畫在9日舉行的國會全體會議上，表決通過成立該特別委員會的決議案。YTN指出，外界對朝野跨黨派合作的背景解讀，在於美國關稅再度調升已進入倒數階段的危機意識。

關稅 川普 南韓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川習通話涉台灣議題 白宮官員：美對台政策未改變

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

習近平通話川普 要求「務必慎重處理對台軍售問題」

美明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員

相關新聞

動起來！川普對韓關稅大棒將落下 南韓朝野急組特別委員會補進度

美國總統川普1月底在「真實社群」發文表示，以南韓國會立法延宕為由，揚言將把對韓對等關稅自15%調回至25%。相關措施據報...

美稱印度停買俄油換減關稅 印油商要政府說明購油政策

美國總統川普稱印度同意停買俄羅斯石油，因此將對印度關稅降至18%，但印度政府尚未說明俄油採購政策。印度油商發現，過去10...

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

南韓執政黨與主要反對黨4日表示，國會已同意在3月9日前完成一項法案，以便能依韓美兩國之間的貿易協議，在美國進行投資。

南韓不妙？官員赴美協商未果 美方啟動跨部會討論加關稅

南韓負責貿易談判的產業通商部通商交涉本部長呂翰九3日表示，美國政府正就把總統川普宣布調高對南韓「對等」及其他關稅的計畫，...

川普：印度同意不買俄油、採購5,000億美元美國產品 關稅降至18%

美國總統川普2日宣布，印度已同意停止購買俄羅斯石油、並將購買超過5,000億美元的美國產品，因此他將把對印度的對等關稅稅...

美印關稅協議有別台日韓 未對美投資

美國總統川普2日宣布，將印度輸美商品關稅調降至18%，路透報導指出，美國與印度的協議有別於與主要亞洲夥伴的協議，日本與南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。