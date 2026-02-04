要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

南韓執政黨與主要反對黨4日表示，國會已同意在3月9日前完成一項法案，以便能依韓美兩國之間的貿易協議，在美國進行投資。

美國總統川普上月底揚言，要提高對南韓商品的關稅，從15%調升至25%，因南韓拖延執行貿易協定。南韓先前承諾，將投資美國3,500億美元。

南韓兩大政黨的黨團領袖表示，本月9日將成立一個特別委員會，並有權起草法案，而法案將在3月9日前拍板。

南韓執政黨共同民主黨去年11月提出該法案，目標是設立專項基金，用於履行對美國的投資承諾，以換取南韓汽車等產品的關稅降至15%。