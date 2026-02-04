快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
南韓執政黨與主要反對黨4日表示，國會已同意在3月9日前完成一項法案，以便能依韓美兩國之間的貿易協議，在美國進行投資。美聯社
南韓執政黨與主要反對黨4日表示，國會已同意在3月9日前完成一項法案，以便能依韓美兩國之間的貿易協議，在美國進行投資。美聯社

南韓執政黨與主要反對黨4日表示，國會已同意在3月9日前完成一項法案，以便能依韓美兩國之間的貿易協議，在美國進行投資。

美國總統川普上月底揚言，要提高對南韓商品的關稅，從15%調升至25%，因南韓拖延執行貿易協定。南韓先前承諾，將投資美國3,500億美元。

南韓兩大政黨的黨團領袖表示，本月9日將成立一個特別委員會，並有權起草法案，而法案將在3月9日前拍板。

南韓執政黨共同民主黨去年11月提出該法案，目標是設立專項基金，用於履行對美國的投資承諾，以換取南韓汽車等產品的關稅降至15%。

關稅 川普 美國 南韓 韓美 貿易協議
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

暗諷川普 習近平會見烏拉圭總統 支持拉美國家護主權

外交事務期刊：川普對台冷處理 讓習近平放心整肅

川普會哥國總統「氣氛友好」 檯面下仍有小動作

相關新聞

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

南韓執政黨與主要反對黨4日表示，國會已同意在3月9日前完成一項法案，以便能依韓美兩國之間的貿易協議，在美國進行投資。

南韓不妙？官員赴美協商未果 美方啟動跨部會討論加關稅

南韓負責貿易談判的產業通商部通商交涉本部長呂翰九3日表示，美國政府正就把總統川普宣布調高對南韓「對等」及其他關稅的計畫，...

川普：印度同意不買俄油、採購5,000億美元美國產品 關稅降至18%

美國總統川普2日宣布，印度已同意停止購買俄羅斯石油、並將購買超過5,000億美元的美國產品，因此他將把對印度的對等關稅稅...

美印關稅協議有別台日韓 未對美投資

美國總統川普2日宣布，將印度輸美商品關稅調降至18%，路透報導指出，美國與印度的協議有別於與主要亞洲夥伴的協議，日本與南...

美降印度關稅至18％ 印是否停買俄石油？各說各話

美國總統川普二日在社群平台宣布，已與印度總理莫迪達成美印貿易協議，印度同意停止購買俄羅斯石油，並採購五千億美元美國商品，...

美降印關稅貿易戰喊停？ 紐時：美印只是社群休戰

紐約時報三日報導，美國和印度領袖的社媒貼文二日喊停兩國貿易戰，但除了新的百分之十八稅率，美國總統川普貼文所述協議的其他方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。