川普：印度同意不買俄油、採購5,000億美元美國產品 關稅降至18%

美國總統川普2日宣布，印度已同意停止購買俄羅斯石油、並將購買超過5,000億美元的美國產品，因此他將把對印度的對等關稅稅率降至18%，「即刻生效」，終結兩國過去幾個月來的緊張關係，激勵印度股匯3日勁揚。

美國先前對印度課徵50%關稅，包括25%的對等關稅、與25%的購買俄油關稅，但川普2日在社群媒體發文說，他與印度總理莫迪通話後，莫迪同意停止購買俄國石油，並可能向美國與委內瑞拉採購更多石油。

川普說，「出於我們的友誼與對莫迪總理的尊重，一如他的要求，我們同意美印之間的貿易協議，即刻生效，美國收取的對等關稅將從25%降至18%。他們也將推動減少對美國產品的關稅與非關稅壁壘到零，莫迪也承諾『採購美國』，除了會購買超過5,000億美元的能源、科技、農產品、煤炭及其他多項產品，還會採購更多」。

白宮官員表示，印度承諾停止採購俄油，意味著遭課徵的購買俄油25%關稅也將撤銷，印度的最終關稅稅率將從50%陡降至18%。

莫迪稍後證實，「『印度製造』產品的關稅現在將降至18%」，但他未提及石油採購，也沒提到川普聲稱的採購額。印度最大的煉油商印度石油公司（Indian Oil）一名高階主管上周已表示，該公司可能把委國原油納入採購來源。

這項協議有望大幅減輕印度的壓力，讓投資人鬆了一口氣，印度股匯3日勁揚。印度Nifty 50指數一度大漲5%，收盤漲幅仍有2.6%，由服飾與紡織類股領漲，印度盧比兌美元收盤也強升1.4%至90.2725盧比兌1美元，為七年多來最大漲幅。

Kotak Mahindra資產管理公司董事總經理夏哈說：「雖然魔鬼藏在細節裡，但這至少移除了架在盧比、股市與利率市場上的一把刀。希望這能成為一項雙贏協議，因為兩國透過合作能獲得許多利益。」

美國是印度最大的出口市場，而超高的關稅已衝擊紡織、皮革、鞋類與珠寶等勞力密集型產業。最新貿易數據顯示，印度去年10月出口額較去年同期下滑近12%。