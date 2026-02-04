台美關稅協議 拚農曆年前簽署

台美關稅談判底定，正待簽署協定。據了解，府院力拚農曆年前達陣，協議文本已進入最後檢視階段，綠營亦沙盤推演在野質疑與應對，其中又以美豬牛解禁、降稅清單及市場開放議題為攻防焦點；民進黨內評估，在野立委可能會對協定作出「技術性提醒」，但最後恐不得不同意，也要慎防審議拖延步上南韓後塵。

經濟部國際貿易署昨天指出，以美國統計，去年一至十月台灣進出口貿易額已達二○一○億美元，躍升為美國第四大貿易夥伴，首度超車德國，僅次於墨西哥、加拿大及中國。

賴清德總統昨在台美經濟繁榮夥伴對話（ＥＰＰＤ）記者會指出，台灣與美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，未來雙方將準備成立工作小組。經濟部長龔明鑫說，台灣在ＡＩ供應鏈裡面最優、最強的部分，就是半導體跟伺服器。

外交部長林佳龍說，美方重點聚焦ＡＩ行動計畫，包括ＡＩ創新、基礎建設及國際合作「三支柱」跟台灣密切相關；美國國務院最近在台灣安全合作倡議（ＴＳＣＩ）也編了預算，針對無人機相關部分，尋求台灣的合作。

台美跨過半導體議題、投資承諾等談判深水區後，現已簽訂投資ＭＯＵ，下階段將簽對等貿易協定。賴清德總統昨預告，台美對等貿易協定（ＡＲＴ）目前已進入最後階段，深信很快就會有結果。

美方向來關注美豬牛進口、美規車輸入等議題，知情人士指出，我方亦思考如何調整行政措施，在確保食安、降低產業衝擊前提下適度開放。

據了解，美豬牛開放方向擬「比照國際標準」，意即美豬腎萊劑容許值、美牛部位解禁都可能向國際看齊，但因牽涉食安，為避免被解釋在美壓迫下踩到紅線，儘管我方有部分開放，但也堅持高風險項目不能退讓；各界關注的美規車進口，也可望朝數量放寬、稅率調降方向前進。

據透露，從去年起，黨政高層已著手處理社會論述，各部會依談判內容研擬相關談參，為將來攻防做好應對，比如降稅原因、是否衝擊國內產業，也從消費者角度出發，談論開放後的利多。