美降關稅 專家：印度可能靠攏美國

路透報導，美國總統川普二日宣布與印度達成貿易協議，將印度輸美商品關稅調降至百分之十八。美印協議有別於美國與主要亞洲夥伴的協議，日本與南韓、台灣在協議中均承諾擴大對美國產業投資，但這次美印協議並未提及任何具體投資內容。

美國是印度最大出口市場，占印度出口商品近百分之廿，自從華府加徵關稅以來，印度紡織、皮革、鞋類與珠寶等密集勞力市場遭受重創，成為去年新興經濟體中表現最差的市場。

這次降稅將顯著緩解新德里的壓力。印度艾穆凱國際公司經濟學家阿羅拉表示，這項協議使印度落在百分之十五至百分之十九的關稅稅率，大致與其亞洲同儕看齊。

彭博資訊引述凱投宏觀新興市場副首席經濟學家沙阿指出，此舉將大幅提升印度取代中國成為製造樞紐的吸引力。較低關稅可望讓印度今年ＧＤＰ成長率提高約零點二至零點三個百分點，推升至更接近百分之七。

美印關稅也有望帶動地緣政治影響，沙阿表示，印度國內許多人傾向維持戰略不結盟，但若這次和解被證明能長久維持，印度很可能會再度靠攏美國。