美降關稅 紐時：美印只是社群休戰

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

紐約時報三日報導，美國和印度領袖的社媒貼文二日喊停兩國貿易戰，但除了新的百分之十八稅率，美國總統川普貼文所述協議的其他方面仍有大量疑問，例如川普稱協議將即刻生效，但未對此詳述；川普稱印度同意購買逾五千億美元美國商品，印方未立即回應。

紐時說，印度與歐盟上周完成一項歷時多年的大規模貿易協議談判，這或許促使川普解決他與莫迪的分歧，也或許沒有。印度和歐洲官員正深入磋商雙方新貿易夥伴關係的細節，但目前為止，美印領袖主要達成的是社群媒體上的休戰。

幾位專家懷疑，印度能否像川普所說消除所有美國商品進口障礙？舉個爭議例子，美國乳製品是以非素食飼料餵養的乳牛生產，不僅會引發眾多吃素的印度消費者抗議，還將衝擊七千萬名以生產乳製品為業的印度人。類似的限制，預計將阻礙多數美國農產品輸印。

川普還稱印度同意停止購買俄國石油，並大幅增加進口美國石油，或可能大增委內瑞拉石油進口。但印度很難與俄國及其產品畫清界線，莫迪貼文也未透露這種跡象。

印度進口美國原油量持續增加，但還不到從俄國進口量的四分之一。川普或許部分為了這個原因，在貼文表明印度承諾購買的逾五千億美元美國商品包括能源商品。

關稅 川普 印度

