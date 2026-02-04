聽新聞
0:00 / 0:00

美降印度關稅至18％ 是否停買俄石油各說各話

聯合報／ 編譯周辰陽張佑生／綜合報導
美國總統川普（左）宣布，降低對印度關稅至百分之十八。圖為二○二○年他與印度總理莫迪（右）在新德里會晤。美聯社
美國總統川普（左）宣布，降低對印度關稅至百分之十八。圖為二○二○年他與印度總理莫迪（右）在新德里會晤。美聯社

美國總統川普二日在社群平台宣布，已與印度總理莫迪達成美印貿易協議，印度同意停止購買俄羅斯石油，並採購五千億美元美國商品，印度商品銷美關稅將降至百分之十八。不過，印度斯坦時報報導，美印關稅降至百分之十八，但強調莫迪的社群貼文僅提及此點，並未證實川普的其他主張，凸顯雙方明顯差異。

川普表示，較低的對等關稅將立即生效，但白宮尚未公布任何正式調整稅率的官方行動。華爾街日報報導，一名白宮官員說，由於印度承諾停購俄國石油，對印度石油採購徵收的百分之廿五關稅將取消，最終降至百分之十八。印度斯坦時報則指出，莫迪聲明完全沒提及俄油議題，報導將其列為川普單方面主張，反映印度對地緣能源政策的謹慎立場。

川普去年因印度購買俄羅斯石油，宣布對印度加徵百分之廿五關稅，另對該國施加百分之廿五對等關稅。川普二日發布貼文表示，「出於對莫迪總理的友誼與尊重，並依其要求即刻生效，我們已同意美國與印度之間的一項貿易協議，美國將課徵較低對等關稅，從百分之廿五下調至百分之十八。他們同樣也將著手把對美國的關稅與非關稅壁壘降至零。」

川普說，他二日稍早與莫迪通話，並形容莫迪是最好的朋友之一，也是一位強勢且深受尊敬的國家領袖。他也說，雙方談了許多事情，包括貿易及結束俄烏戰爭；莫迪同意停止購買俄羅斯石油，並將向美國，以及可能向委內瑞拉購買更多的石油，「這將有助於結束目前正在發生、每周都有成千上萬人死亡的烏克蘭戰爭」。

川普表示，莫迪承諾加強購買美國貨，將加購超過五千億美元的美國能源、科技、農產品、煤炭以及其他產品；美印關係未來會更加穩固，並稱他與莫迪都是「能把事情搞定的人」。

莫迪則在Ｘ發文表示，能與「親愛的朋友」川普通話令人欣喜，並稱很高興印度製造的產品如今將適用百分之十八的較低關稅，同時代表印度十四億人民向川普致上由衷感謝。

莫迪指出，當美國與印度兩大經濟體、也是全球最大的民主國家攜手合作時，將有利於兩國人民，並開啟龐大的、對彼此皆有利的合作機會；他讚揚川普的領導力對全球和平、穩定與繁榮至關重要，印度全力支持川普為和平所付出的努力，也期待雙方夥伴關係推升至前所未有的高度。

關稅 川普

延伸閱讀

遭諷「艾普斯坦島沒了才買格陵蘭」？ 川普威脅提告葛萊美主持人

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

川普宣布翻修甘迺迪藝術中心 擬閉館2年

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

相關新聞

美降印度關稅至18％ 是否停買俄石油各說各話

美國總統川普二日在社群平台宣布，已與印度總理莫迪達成美印貿易協議，印度同意停止購買俄羅斯石油，並採購五千億美元美國商品，...

美降關稅 紐時：美印只是社群休戰

紐約時報三日報導，美國和印度領袖的社媒貼文二日喊停兩國貿易戰，但除了新的百分之十八稅率，美國總統川普貼文所述協議的其他方...

美降關稅 專家：印度可能靠攏美國

路透報導，美國總統川普二日宣布與印度達成貿易協議，將印度輸美商品關稅調降至百分之十八。美印協議有別於美國與主要亞洲夥伴的...

台美關稅協議 拚農曆年前簽署

台美關稅談判底定，正待簽署協定。據了解，府院力拚農曆年前達陣，協議文本已進入最後檢視階段，綠營亦沙盤推演在野質疑與應對，...

美國降印度關稅換禁買俄油 克宮：未收到印方通知

克里姆林宮今天表示，在美國總統川普（Donald Trump）宣布與印度達成貿易協議後，尚未收到印度將停止購買俄羅斯石油...

美調降印度關稅引疑慮 消息人士：農民權益無損

美國對印度商品課徵的對等關稅降到18%，印度部分人士質疑莫迪政府犧牲農民權益換取關稅調降，但消息人士告訴印度媒體，印度與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。