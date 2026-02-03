美國降印度關稅換禁買俄油 克宮：未收到印方通知

克里姆林宮今天表示，在美國總統川普（Donald Trump）宣布與印度達成貿易協議後，尚未收到印度將停止購買俄羅斯石油的任何聲明。

川普昨天在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，他已經與印度達成協議，將降低對印度的關稅，他與印度總理莫迪（Narendra Modi）談論結束俄烏戰爭等議題，莫迪承諾將停止購買俄羅斯石油。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴法新社等媒體：「迄今，我們尚未聽到新德里當局就此事發表任何聲明。」

俄羅斯受到西方國家制裁，導致物流受阻及市場受限，俄國石油價格因而有所折扣，自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面軍事行動以來，印度購買的俄國石油量大增。

2024年，俄羅斯供應約占印度原油總進口量近36%，每天約180萬桶折價石油。

莫迪已對川普調降關稅表達感謝之意，並稱雙方進行了非常愉快的通話，但對於川普聲稱印度將停止購買俄國石油一事，莫迪隻字未提。

美國2025年4月祭出對等關稅措施，印度商品被課徵25%對等關稅；2025年8月，美方再以印度持續購買俄羅斯石油，等於變相資助俄國總統普丁（VladimirPutin）繼續攻打烏克蘭為由，對印度產品再加徵25%的懲罰性關稅。

印度銷往美國的產品，瞬間面臨高達50%關稅，且雙方數度談判，關稅始終不見調降，一度讓兩國關係嚴重惡化。

川普如今將印度關稅額調降到18%，並稱印度同意多項措施，當中包括將對美國的關稅和非關稅壁壘降到「零」，並將向美國採購包括能源在內等價值超過5000億美元（約新台幣15.79兆元）的商品。