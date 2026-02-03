美調降印度關稅引疑慮 消息人士：農民權益無損

美國對印度商品課徵的對等關稅降到18%，印度部分人士質疑莫迪政府犧牲農民權益換取關稅調降，但消息人士告訴印度媒體，印度與美國的協議，不會損及印度農民的權益。

在印度與美國談判過程中，農業一直是雙方攻防的焦點之一，印度始終不願開放農產品、乳製品；但稍早印度和歐盟（EU）敲定自由貿易協定（FTA），准許部分農產品進入。

在美國把關稅降到18%之際，印度國內部分人士質疑政府犧牲農民權益來換取關稅調降，印度反對黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）就聲稱：「總理（莫迪）已經妥協。」

拉胡爾．甘地表示，莫迪是在川普的施壓下，讓兩國達成協議的，他說：「莫迪感到很不安，過去一直停滯不前的（印美）貿易協議，在莫迪同意下敲定，他面臨巨大的壓力，因為他的形象可能受損。」

拉胡爾．甘地補充說：「做重要的是，我們的總理妥協了，民眾應該思考這個問題...莫迪出賣了你們在協議（談判）中的努力，他已經妥協了，他出賣了國家。」

但消息人士告訴新德里電視台（NDTV），目前已在保護下的農產品、乳製品，未來仍將受到保護，針對這些重要產業的保護，「政府在談判過程中，沒有做出任何妥協」。

美國2025年4月祭出對等關稅措施，印度商品被課徵25%對等關稅；2025年8月，美方再以印度持續購買俄羅斯石油，等於變相資助俄國總統普丁（VladimirPutin）繼續打俄烏戰爭為由，對印度產品再加25%的懲罰性關稅。

印度銷往美國的產品，瞬間面臨高達50%關稅，且雙方數度談判，關稅始終不見調降，讓兩國關係嚴重下滑。

如今，川普將印度關稅額調降到18%，並稱印度同意多項措施，當中包括將對美國的關稅和非關稅壁壘降到「零」，並將向美國採購包括能源在內，價值超過5000億美元（約新台幣15.79兆元）的商品。

消息人士稍早提到，印度承諾向美國購買包括製藥、電信、國防、石油、航空等領域產品，將在未來幾年內逐步實現。