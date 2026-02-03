快訊

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

馬如龍家族再傳噩耗！49歲兒健檢後返家跌倒猝逝 家人悲痛證實

「iPod之父」喊話2大理由：蘋果快推出全新版iPod搶攻市場吧

川普關稅大棒施壓成功？ 宣稱墨西哥將停止對古巴輸油

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普加大對加勒比海國家古巴的施壓力道之際，今天表示，墨西哥將停止對古巴輸送石油。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「墨西哥將停止對他們提供石油。」但他未進一步說明為何他認為事情將如此發展。

墨西哥當局尚未對此發表看法。

墨西哥是古巴最大的單一石油供應國。古巴長期面臨能源短缺與大規模停電問題，高度依賴進口精煉燃料產品，來滿足其發電、汽油及航空燃料需求。多年來，美國制裁與嚴重的經濟危機使共產政府無法購買足夠燃料，迫使其依賴少數盟友。

路透社先前報導，墨西哥政府正重新評估是否繼續向古巴輸送石油，因為擔心這項政策可能招致美國報復。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府昨天表示，將基於人道理由向古巴運送石油，但官方也指出，未來一週的援助將以「其他」產品為主。

上個月，美國逮捕長期與古巴關係密切的委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，哈瓦那與華府之間緊張局勢升高。川普形容古巴是對美國國家安全「異常且特別的威脅」，並揚言要對向這個共產主義島國運送石油的國家加徵關稅

古巴外交官2日告訴路透社，古巴與美國目前仍保持聯繫，但相關交流尚未發展成正式「對話」。川普也曾表示，雙方正在接觸中。

墨西哥及多名區域分析家認為，若古巴失去能源供應，恐將面臨人道危機。在華府威脅之下，其他國家未必能填補墨西哥留下的缺口。

路透社先前報導指出，川普曾私下向薛恩鮑姆質疑墨西哥對古巴輸送原油與燃料的問題。據知情人士透露，薛恩鮑姆回應稱，這些運送屬於「人道援助」，而川普並未直接要求墨西哥停止供油。

關稅 川普

延伸閱讀

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

5300艾普斯坦檔案 提及川普3.8萬次 2000年代初期是朋友

川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審

相關新聞

川普關稅大棒施壓成功？ 宣稱墨西哥將停止對古巴輸油

美國總統川普加大對加勒比海國家古巴的施壓力道之際，今天表示，墨西哥將停止對古巴輸送石油

對等關稅降到18%利多 印度盧比上漲股市飆升

美國對印度課徵對等關稅將降至18%，這讓印度金融市場為之振奮，印度盧比兌美元的匯率上漲超過1%，今天股市開盤後也同樣飆升

莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

美國與印度之間長達數月的貿易爭議畫下句點，身為全球規模最大的兩個民主國家，過去這段期間關係陷入緊張。印度由於向俄羅斯購買...

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

美國與印度達成貿易協議，印度輸美商品關稅從50%降至18%，對照華府揚言加徵對韓關稅至25%，引發南韓苦澀情緒。隨著美韓...

川普調降對印度關稅！ 路透：有1點和美對台日韓做法不同

路透報導，美國總統川普2日宣布與印度達成貿易協議，將印度輸美商品對等關稅從25%調降至18%，並取消購買俄羅斯原油的25...

印度停購俄油有貓膩？川普自誇5000億美元大單 印度只認18%關稅

美國總統川普與印度總理莫迪通話後，川普在Truth Social上宣布重大美印貿易協議，強調美國將對印度商品的對等關稅從...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。