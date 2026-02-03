快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

川普調降對印度關稅！ 路透：有1點和美對台日韓做法不同

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）2日宣布與印度總理莫迪（右）達成貿易協議，將印度輸美商品對等關稅從25%調降至18%，並取消購買俄羅斯原油的25%懲罰性關稅。法新社
美國總統川普（左）2日宣布與印度總理莫迪（右）達成貿易協議，將印度輸美商品對等關稅從25%調降至18%，並取消購買俄羅斯原油的25%懲罰性關稅。法新社

路透報導，美國總統川普2日宣布與印度達成貿易協議，將印度輸美商品對等關稅從25%調降至18%，並取消購買俄羅斯原油的25%懲罰性關稅，交換印度停購俄油並降低對美非關稅貿易壁壘。專家指出，此舉將顯著緩解新德里的壓力，大幅提升印度取代中國大陸成為製造樞紐的吸引力，且印度很可能會再度向美國靠攏。

值得注意的是，路透提到，美印協議有別於美國與主要亞洲夥伴的協議，日本與南韓均承諾擴大對美國產業投資數千億美元；但這次與印度並未提及任何具體投資內容。美國與台灣1月也達成貿易協議，內容包括台灣加碼在美國直接投資。

美國是印度最大出口市場，占近20%，自從華府加徵關稅以來，印度紡織、皮革、鞋類與珠寶等密集勞力市場遭受重創，成為2025年新興經濟體中表現最差的市場。

這次降稅將顯著緩解新德里的壓力。Emkay Global經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）表示，這項協議使印度「落在15%至19%的關稅稅率上，大致與其亞洲同儕看齊」。

彭博資訊引述凱投宏觀新興市場副首席經濟學家沙阿（Shilan Shah）並指出，此舉更將大幅提升印度取代中國成為製造樞紐的吸引力。較低關稅可望讓印度2026年GDP成長率提高約0.2至0.3個百分點，推升至更接近7%。

美印關稅也有望帶動地緣政治影響，沙阿表示：「印度國內許多人傾向維持戰略不結盟，但若這次和解被證明能長久維持，印度很可能會再度向美國陣營靠攏。」

印度是最早與美國展開談判的國家之一。去年8月，川普以購買俄油加重對印度整體關稅至50%，至同年10月，川普稱印度總理莫迪同意停購俄油。不過，彭博指出，由於當時仍缺乏明確貿易協議，印度煉油商仍持續向莫斯科採購便宜原油。

印度是全球第三大石油進口國，90%需求仰賴進口，原非俄油傳統進口國，但2022年俄烏戰爭打亂貿易流向後，印度躍升為俄油重要買家。

未來印度若購買委內瑞拉原油將有助取代部分俄油進口。根據路透，印度近期已放緩買俄油，1月的進口量約為每日120萬桶，預計2月降至約每日100萬桶、3月降至每日80萬桶。

然而，美印貿易協議細節未明，包括印度煉油商究竟需要減少多少採購的具體幅度，以及農產品進口與購買基因改造作物等仍將帶來挑戰。農民是莫迪最重要、也最敢發聲的支持群體之一。

關稅 川普

延伸閱讀

印度停購俄油有貓膩？川普自誇5000億美元大單 印度只認18%關稅

川普調降印度關稅至18% 因印度停止購買俄油

川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%

「間諜酋長」投資川普爆爭議 去年入股相關加密幣事業 引發利益衝突疑慮

相關新聞

川普調降對印度關稅！ 路透：有1點和美對台日韓做法不同

路透報導，美國總統川普2日宣布與印度達成貿易協議，將印度輸美商品對等關稅從25%調降至18%，並取消購買俄羅斯原油的25...

關稅降到18%、俄油不買了 川普宣布美印達成貿易協議「即刻生效」

華爾街日報2日報導，美國已同意將對印度的關稅降至18%，作為交換，印度將停止購買俄羅斯石油。川普表示，較低的對等關稅將立...

印度停購俄油有貓膩？川普自誇5000億美元大單 印度只認18%關稅

美國總統川普與印度總理莫迪通話後，川普在Truth Social上宣布重大美印貿易協議，強調美國將對印度商品的對等關稅從...

川普調降印度關稅至18% 因印度停止購買俄油

美國總統川普表示，在印度總理莫迪同意停止購買俄羅斯石油後，他將把對印度的關稅降至18%，以緩解兩國之間的緊張關係。

川普揚言提高關稅 首爾：韓美就關稅議題取得進展

韓國國務總理金民錫（Kim Min-seok）今天在一場記者會表示，首爾與華府就關稅相關議題正在取得進展，部分歸因於他上...

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則！先保格陵蘭、等待「美方胡蘿蔔」

紐約時報報導，美國總統川普上周放話加徵關稅以奪取格陵蘭，震撼歐洲乃至全球，歐洲領袖火速在布魯塞爾召開緊急會議至翌日凌晨，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。