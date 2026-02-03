印度停購俄油有貓膩？川普自誇5000億美元大單 印度只認18%關稅

美國總統川普與印度總理莫迪通話後，川普在Truth Social上宣布重大美印貿易協議，強調美國將對印度商品的對等關稅從25%降至18%，並宣稱印度承諾停止購買俄羅斯石油、消除所有關稅與非關稅壁壘，並購買超過5000億美元美國商品。

印度媒體《印度斯坦時報》報導此事件，確認關稅降至18%的部分，但強調莫迪的社群貼文僅提及此點，並未證實川普的其他主張，凸顯雙方說法明顯差異。

川普聲稱，印度同意將對美商品的關稅與非關稅壁壘降至零，並大幅增加美國能源、科技、農業、煤炭等進口，總額逾5000億美元，此舉將強化美印經濟紐帶。

相對地，印度官方回應僅限於感謝關稅減讓，莫迪貼文稱「印度製造產品關稅降至18%」，未提零關稅或巨額採購承諾，報導指印度尚未公開確認這些擴大內容。

川普特別強調，印度將停止購買俄羅斯石油，轉向美國及可能委內瑞拉供應，以支持結束俄烏戰爭，此為協議關鍵，連動額外關稅豁免。

然而，《印度斯坦時報》指出，莫迪聲明完全沒提俄油議題，報導將其列為川普單方面主張，反映印度對地緣能源政策的謹慎立場。

其他國際媒體如CNBC與Economic Times重述川普版本，但印度國內報導聚焦確認部分，凸顯川普宣傳風格與印度低調確認的對比，可能源於美方去年對印50%關稅壓力，包括俄油相關25%懲罰性關稅。

此差異暴露貿易談判宣傳策略：川普藉社群放大成果，塑造強勢形象；印度則避免承諾細節，保留彈性。未來細節公布將決定協議真實範圍，對美印關係及全球能源貿易具影響。