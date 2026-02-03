川普調降印度關稅至18% 因印度停止購買俄油

美國總統川普表示，在印度總理莫迪同意停止購買俄羅斯石油後，他將把對印度的關稅降至18%，以緩解兩國之間的緊張關係。

川普周一（2日）在社群媒體發文說，他在與莫迪通話後，決定將印度商品進口美國的關稅由25%減至18%。川普強調，印度減少向俄羅斯購買石油，將有助於結束烏克蘭戰爭。根據白宮官員的解釋，川普撤銷了他先前因印度購買俄羅斯原油而額外加徵的25%關稅，且將印度原先的25%對等關稅調降至18%。

川普說，印度也將「推動把對美國的關稅與非關稅障礙降至零」，並將採購「超過5,000億美元的美國能源、科技、農產品、煤炭及其他多項產品」。他還表示，除了向美國購買石油，莫迪也同意「可能」增加向委內瑞拉購買石油。

莫迪稍後證實了這項協議，他在社群媒體上發文表示：「『印度製造』產品的關稅現在將降至 18%。」但他的貼文中並未提及石油採購。

消息一出，印度股市基準指數Nifty 50期貨在古吉拉特國際金融科技城（GIFT City）交易盤中一度大漲3.8%；在美國上市的iShares MSCI印度ETF則是上漲3%。印度貨幣盧比在離岸交易中走強，兌美元升值1%。

川普宣布新關稅稅率，等於把多數印度輸美商品的整體關稅從原本的50%降至18%，這對印度的紡織品、機械設備等商品而言，代表著大幅減稅，印度政府的壓力因而大為紓解。

印度數月來一直試圖與華府談判較低的關稅稅率，印度約五分之一的出口是銷往美國，總計50%的關稅，是最高稅率，影響印度對美出口約55%的產品，並威脅印度成為製造業強國的雄心。

Kotak Mahindra資產管理公司董事總經理Nilesh Shah說：「雖然魔鬼藏在細節裡，但這至少移除了架在盧比、股市與利率市場上的一把刀。希望這能成為一項雙贏協議，因為兩國透過合作能獲得許多利益。」

雖然莫迪本人沒有在社群推文中談到後續的石油規畫，印度最大的煉油商印度石油公司（Indian Oil ）一名高階主管上周已曾表示，公司可能將委內瑞拉原油納入其採購來源。印度石油還提到，為了持續分散供應來源，今年及明年計畫至少購買2,400萬桶巴西原油。

印度石油部長最近亦表示，國營煉油商已簽署首份長期合約，進口美國液化石油氣。

印度與美國達成關稅降至18%協議的時間點，正值關稅持續對印度經濟造成壓力。美國是印度最大的出口市場，而超高的關稅已衝擊紡織、皮革、鞋類與珠寶等勞力密集型產業。最新貿易數據顯示，印度去年10月出口額較去年同期下滑近12%。