川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%

美國總統川普今天在社群平台發文表示，印度總理莫迪已同意停止向俄羅斯採購原油，他將把對印度商品課徵的對等關稅，自25%降至18%。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，莫迪（Narendra Modi）已同意停止向俄羅斯購油，將擴大向美國採購石油，甚至向委內瑞拉採購。此舉將有助於結束在烏克蘭的戰爭。

川普發文稱「基於對莫迪總理的友誼與尊重，並應他的請求…我們達成美國與印度之間的一份貿易協議，美國將調降對等關稅，自25%降至18%。」

川普還表示，印度同樣將採取行動，將對美國的關稅與非關稅壁壘調降至「零」，並採購「超過5000億美元的美國能源、科技、農產品、煤炭與其他產品」。

川普還說，「我們與印度的極佳關係，未來將更加鞏固」。

印度總理莫迪今天表示，他與美國總統川普之間的通話「愉快」，並感謝川普調降對印度商品的關稅。

莫迪在社群平台X發文指出：「今天與我的好友川普總統進行了愉快的通話。樂見印度製產品的關稅將降至18%。」

莫迪的貼文並未提及川普聲稱「印度將把美國商品關稅降至零」以及「印度同意停止購買俄羅斯石油」等承諾。