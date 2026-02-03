川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%
美國總統川普今天在社群平台發文表示，印度總理莫迪已同意停止向俄羅斯採購原油，他將把對印度商品課徵的對等關稅，自25%降至18%。
川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，莫迪（Narendra Modi）已同意停止向俄羅斯購油，將擴大向美國採購石油，甚至向委內瑞拉採購。此舉將有助於結束在烏克蘭的戰爭。
川普發文稱「基於對莫迪總理的友誼與尊重，並應他的請求…我們達成美國與印度之間的一份貿易協議，美國將調降對等關稅，自25%降至18%。」
川普還表示，印度同樣將採取行動，將對美國的關稅與非關稅壁壘調降至「零」，並採購「超過5000億美元的美國能源、科技、農產品、煤炭與其他產品」。
川普還說，「我們與印度的極佳關係，未來將更加鞏固」。
印度總理莫迪今天表示，他與美國總統川普之間的通話「愉快」，並感謝川普調降對印度商品的關稅。
莫迪在社群平台X發文指出：「今天與我的好友川普總統進行了愉快的通話。樂見印度製產品的關稅將降至18%。」
莫迪的貼文並未提及川普聲稱「印度將把美國商品關稅降至零」以及「印度同意停止購買俄羅斯石油」等承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言