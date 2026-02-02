快訊

川普揚言提高關稅 首爾：韓美就關稅議題取得進展

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

韓國國務總理金民錫（Kim Min-seok）今天在一場記者會表示，首爾與華府就關稅相關議題正在取得進展，部分歸因於他上月與美國副總統范斯（JD Vance）建立的直通電話熱線。

美國總統川普（Donald Trump）1月26日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但未明說新關稅上路時間。

韓聯社報導，首爾當局挨批對此缺乏準備，特別是金民錫也受到部分批評。

金民錫日前赴華府會晤范斯並建立直接通話「熱線」，但川普在他返國隔天意外宣布調高對韓關稅。

金民錫在官邸對記者說：「我們在這個狀況發生前及時啟用熱線，我認為我們做得很好。」

川普揚言調升對韓關稅後，韓國高階貿易官員急赴華府會晤美方官員，試圖解決關稅議題引發的不確定性。川普也表示，美國「將與韓國設法解決此事」。

面對外界抨擊這是韓國外交挫敗，金民錫對此不以為然，他表示韓國官員認為，除了美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等少數人之外，美國政府內部「多數人」事先並不知道川普擬調高對韓關稅一事。

金民錫指出：「這次事件主要和川普總統獨特的訊息傳遞方式有關。」

