川普一周內兩度對加拿大揮關稅大棒 總理卡尼仍為聯準會主席人選點讚

美國與加拿大貿易戰持續升溫之際，兩國卻出現罕見立場交集。美國總統川普30日宣布，提名華許（Kevin Warsh）出任下任聯邦準備理事會（Fed）主席，曾先後執掌加拿大與英國央行的加拿大總理卡尼隨後公開表態支持，形容華許是「極佳的人選」。

卡尼隨後在社群平台「X」上以英文與法文同步發文表示：「在這個關鍵時刻，華許是領導全球最重要中央銀行的極佳人選。」

Kevin Warsh is a fantastic choice to lead the world’s most important central bank at this crucial time.

Kevin Warsh est le meilleur choix pour diriger la banque centrale la plus importante au monde en ce moment charnière. https://t.co/jmVDNNOFbS — Mark Carney (@MarkJCarney) 2026年1月30日

卡尼本身是一名經驗豐富的央行行長，2008年至2013年間掌管加拿大央行「加拿大銀行」（Bank of Canada），任期與華許首次擔任聯邦準備理事會（Fed）理事的時間短暫重疊；其後於2013年至2020年間出任英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）總裁。

POLITICO報導，在川普政府與加拿大關係持續緊張之際，卡尼的公開支持顯得格外突出。加拿大官員先前警告，川普的貿易議程及更廣泛的外交政策，正對美國與加拿大兩國經濟造成不穩定影響。此外，川普過去一周還兩度威脅對加拿大加徵關稅，並宣布撤銷龐巴迪（Bombardier）及所有加拿大製造飛機的認證。