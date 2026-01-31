快訊

名校減招／成功高中大減2班 會考填志願當心高分落榜

MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA ！休賽季第4度

iPhone 18 Pro有12大亮點！傳聞懶人包一次看 1按鍵更直覺、還有新配色

聽新聞
0:00 / 0:00

川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普去年4月2日宣布開徵對等關稅，震撼全球。新華社
美國總統川普去年4月2日宣布開徵對等關稅，震撼全球。新華社

美國總統川普投書《華爾街日報》為關稅政策辯護，表示預告市場崩盤、通膨飆漲的「專家」全都看走眼。在這篇標題My Tariffs Have Brought America Back（我的關稅讓美國重返榮耀）的投書中，川普表示，看衰的預言全部落空。相反，美國經濟出現奇蹟，股市屢創新高，通膨幾乎消失，其他國家也安然無恙。他認為這證明關稅政策成功，讓美國快速打造史上最強大經濟。

川普指出，自從2024年當選以來，美國股市指數已創下52次新高，幾乎沒有通膨壓力，這是前所未見的成就。他痛批前總統拜登的激進政策與國會盟友，浪費數兆美元支出，加上極端綠能議程，造成40多年來最嚴重通膨，讓一般美國家庭損失約3.3萬美元實質財富。拜登時代充滿「停滯性通膨」痛苦，高通膨、低成長並存，美國經濟被嚴重摧殘。

接任後僅12個月，川普宣稱已徹底扭轉局面，現在是極低通膨加上超高經濟成長的完美組合。他表示，關稅不僅保護美國產業，還帶來大量資金流入，讓國家更強大、更安全、更富裕。過去幾代人靠關稅讓美國強盛，如今他的政策正重現這一模式，證明關稅才是正確道路，而非那些所謂專家主張的自由貿易神話。

川普嘲諷那些經常在華爾街日報露臉的「專家」，他們自信滿滿預測他的關稅會摧毀股市、扼殺成長、引爆通膨、打擊出口，甚至造成全球衰退。但事實證明，他們全錯了。他強調，這些人忽略了關稅的實際效益，包括刺激國內製造業復甦、減少對外依賴，讓美國工人受益。

文章中，川普回顧歷史，指出關稅曾是美國強大的關鍵工具。19世紀末到20世紀初，關稅收入支撐政府運作，同時保護本土產業免受外國低價傾銷衝擊。如今他重啟類似策略，成功讓製造業回流美國，創造就業機會，提升國家競爭力。他認為，批評關稅的人忽略了這段輝煌歷史。

川普進一步表示，關稅帶來的外國資金湧入，讓美國有能力維持低利率環境，甚至應該追求全球最低利率，以刺激更多投資與成長。他批評聯準會政策過於保守，未能充分利用關稅紅利。整體而言，他的經濟政策已讓美國從拜登時代的泥沼中脫困，進入空前繁榮期。

他強調，關稅不是懲罰工具，而是戰略武器，能迫使其他國家公平對待美國貿易，同時為美國帶來實質收益。川普樂觀預測，持續推動關稅將讓美國經濟更上一層樓，成為世界無可匹敵的領袖。他呼籲民眾認清事實：專家預測失敗，關稅政策成功，這就是讓美國「回來」的關鍵。

最後，川普以自信語氣結尾，宣稱他的關稅已證明是最聰明、最有效的經濟策略。美國現在擁有史上最強經濟，其他國家也沒崩潰，反而適應良好。這篇文章清楚傳達：川普的貿易保護主義已獲勝利，未來將繼續強化，讓美國永遠偉大。

關稅 川普 美國 華爾街日報

延伸閱讀

川普談聯準會新主席人選：他確實想降息

川普施壓伊朗核談判之際 普丁會晤伊朗最高國安官員

川普提名華許接掌Fed 前理事、偏鷹人選出線 市場啟動布局

川普關稅大刀 砍加國客機

相關新聞

川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀

美國總統川普投書《華爾街日報》為關稅政策辯護，表示預告市場崩盤、通膨飆漲的「專家」全都看走眼。在這篇標題My Tarif...

各國忙談雙邊協議 「去中化」轉向「分散美風險」

美國盟友及夥伴雖在軍事與科技上仍難擺脫對其的結構性依賴，但他們逐漸意識到，貿易是少數能相對快速調整的政策領域，因此正加速...

川普關稅大刀 砍加國客機

美國總統川普29日再發出新一輪關稅威脅，他在自家社群平台Truth Social上發文說，龐巴迪噴射機和其他加拿大製造的...

再揮大刀！川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

美國總統川普今天簽署行政命令宣布國家緊急狀態，揚言對向古巴提供石油的國家加徵關稅。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno R...

影／川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

美國總統川普29日在白宮召開今年首場內閣會議時警告，對貿易夥伴徵收的關稅可能會「更高」，同時聲稱他的政府在執行關稅政策方...

再揮關稅大棒！川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

美國總統川普29日簽署一項行政命令，宣布國家緊急狀態，並威脅對向古巴出售石油的國家徵收額外關稅，以進一步施壓古巴共產政權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。