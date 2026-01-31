川普關稅大刀 砍加國客機

美國總統川普29日再發出新一輪關稅威脅，他在自家社群平台Truth Social上發文說，龐巴迪噴射機和其他加拿大製造的飛機將失去美國認證，並揚言對這些飛機祭出50%關稅，直到美國製的灣流飛機在加拿大獲得認證為止。川普還要對供應古巴原油的國家加徵關稅。

川普表示，指控加拿大「錯誤地、非法地且一直拒絕」為美國灣流500、600、700及800型飛機和噴射機核發認證。

川普寫道：「加拿大其實就是透過這套相同認證程序禁止灣流產品在加拿大銷售。如果出於任何原因，這種情況不能立即糾正，我將對加拿大所有賣到美國的飛機加徵50%關稅。」

這是自川普去年上任以來，美國與加拿大長期爭端最新發展。

稍早有報導說加拿大亞伯達省（Alberta）分離主義人士曾與美國官員會面，加拿大總理卡尼（Mark Carney）隨後表示他預期川普會「尊重加拿大主權」。

另外，美國總統川普同日簽署一項行政命令指出，古巴政府的作為對美國國安及外交政策造成極大威脅，因此可能會對任何直接或間接向古巴銷售或提供石油的國家加徵關稅。此舉恐進一步重創這個已深陷能源危機的加勒比海島國。

這項行政命令寫道，古巴政府已採取對美國造成傷害並構成威脅的行動，該政權和多個與美抱持敵意的國家、跨國恐怖組織及惡意行為者結盟，並提供支持，包括俄羅斯政府、中國政府、伊朗政府及哈瑪斯、真主黨等組織。「舉例而言，古巴公然接納美國的危險對手，邀請他們在古巴部署先進的軍事與情報能力，直接威脅美國的國家安全」。

不僅如此，行政命令還指出，古巴共產政權支持恐怖主義，並透過移民和暴力手段破壞區域穩定，這類行徑違背美國利益與外交政策。

因此，川普在行政命令中表示，他認為有必要建立一套關稅系統，可能針對直接、間接銷售或提供石油給古巴的國家，其輸美商品加徵關稅。相關部會首長將研擬相關措施並提交建議，交由川普做最後決定。