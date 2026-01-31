快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅大刀 砍加國客機

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普29日再發出新一輪關稅威脅，他在自家社群平台Truth Social上發文說，龐巴迪噴射機和其他加拿大製造的飛機將失去美國認證，並揚言對這些飛機祭出50%關稅，直到美國製的灣流飛機在加拿大獲得認證為止。川普還要對供應古巴原油的國家加徵關稅。

川普表示，指控加拿大「錯誤地、非法地且一直拒絕」為美國灣流500、600、700及800型飛機和噴射機核發認證。

川普寫道：「加拿大其實就是透過這套相同認證程序禁止灣流產品在加拿大銷售。如果出於任何原因，這種情況不能立即糾正，我將對加拿大所有賣到美國的飛機加徵50%關稅。」

這是自川普去年上任以來，美國與加拿大長期爭端最新發展。

稍早有報導說加拿大亞伯達省（Alberta）分離主義人士曾與美國官員會面，加拿大總理卡尼（Mark Carney）隨後表示他預期川普會「尊重加拿大主權」。

另外，美國總統川普同日簽署一項行政命令指出，古巴政府的作為對美國國安及外交政策造成極大威脅，因此可能會對任何直接或間接向古巴銷售或提供石油的國家加徵關稅。此舉恐進一步重創這個已深陷能源危機的加勒比海島國。

這項行政命令寫道，古巴政府已採取對美國造成傷害並構成威脅的行動，該政權和多個與美抱持敵意的國家、跨國恐怖組織及惡意行為者結盟，並提供支持，包括俄羅斯政府、中國政府、伊朗政府及哈瑪斯、真主黨等組織。「舉例而言，古巴公然接納美國的危險對手，邀請他們在古巴部署先進的軍事與情報能力，直接威脅美國的國家安全」。

不僅如此，行政命令還指出，古巴共產政權支持恐怖主義，並透過移民和暴力手段破壞區域穩定，這類行徑違背美國利益與外交政策。

因此，川普在行政命令中表示，他認為有必要建立一套關稅系統，可能針對直接、間接銷售或提供石油給古巴的國家，其輸美商品加徵關稅。相關部會首長將研擬相關措施並提交建議，交由川普做最後決定。

關稅 川普

延伸閱讀

川普稱俄國將暫停攻擊基輔至2月1日 克宮證實：普亭同意請求

川普提名華許任Fed主席 觀察人士：若鮑爾留任理事恐稀釋影響力

再揮大刀！川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

川普30日宣布Fed主席人選 華許白宮會面後呼聲最高

相關新聞

川普關稅大刀 砍加國客機

美國總統川普29日再發出新一輪關稅威脅，他在自家社群平台Truth Social上發文說，龐巴迪噴射機和其他加拿大製造的...

各國忙談雙邊協議 「去中化」轉向「分散美風險」

美國盟友及夥伴雖在軍事與科技上仍難擺脫對其的結構性依賴，但他們逐漸意識到，貿易是少數能相對快速調整的政策領域，因此正加速...

再揮大刀！川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

美國總統川普今天簽署行政命令宣布國家緊急狀態，揚言對向古巴提供石油的國家加徵關稅。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno R...

影／川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

美國總統川普29日在白宮召開今年首場內閣會議時警告，對貿易夥伴徵收的關稅可能會「更高」，同時聲稱他的政府在執行關稅政策方...

再揮關稅大棒！川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

美國總統川普29日簽署一項行政命令，宣布國家緊急狀態，並威脅對向古巴出售石油的國家徵收額外關稅，以進一步施壓古巴共產政權...

川普速報／川普揮關稅大棒 美貿易逆差持續擴大

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •美國最新數據顯示，川普高舉關稅一年後，貿易逆差不減反增，11月單月逆差跳升近一倍，凸顯關稅政策帶來的高度波動性；同時，民主黨與白宮為避免政府關門，正以「短期拆帳」方式止血移民執法爭議。在國內經濟與政治壓力交織下，川普另闢戰線，宣布對「向古巴供油國家」啟動關稅程序，顯示其以關稅作為外交與制裁工具的策略仍在擴張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。