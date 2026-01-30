快訊

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

再揮大刀！川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

中央社／ 哈瓦那29日綜合外電報導
美國總統川普今天簽署行政命令宣布國家緊急狀態，揚言對向古巴提供石油的國家加徵關稅。路透
美國總統川普今天簽署行政命令宣布國家緊急狀態，揚言對向古巴提供石油的國家加徵關稅。路透

美國總統川普今天簽署行政命令宣布國家緊急狀態，揚言對向古巴提供石油的國家加徵關稅。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）抨擊此舉是「殘酷侵略行為」。

綜合法新社和路透社報導，羅德里格斯在社群平台X上發文寫道：「我們向全世界譴責這項針對古巴及其人民的殘酷侵略行為。古巴人民超過65年來遭受歷來對單一國家最長、最殘酷的經濟封鎖，如今又將面臨極端生活困境。」

川普今天揚言對任何供應古巴石油的國家加徵關稅，此舉是依據宣告國家緊急狀態的行政命令授權，但未明定關稅稅率，也未具體指出哪些國家的產品會面臨美國關稅。

川普宣布上述消息後，古巴國營媒體迅速反擊，警告此令可能癱瘓這個早已遭受嚴重經濟危機的島國發電、農業生產、供水及醫療服務。

古巴政府在晚間電視新聞聲明中表示：「目標為何？對古巴人民的種族滅絕。美國政府將使所有生活層面窒息。」

本月初美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普多次表態將對古巴採取行動，持續對古巴領導層施壓。

川普本週表示「古巴相當快就會失敗」，還說委內瑞拉近來未向古巴輸送石油或資金。委內瑞拉曾是古巴最大石油供應國。

路透社上週獨家報導，在委內瑞拉去年12月中止運油後，古巴最大供應國墨西哥也因日益擔憂美方報復而在評估是否繼續運油。

川普重返白宮執政後經常以關稅威脅作為外交政策工具。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）本月在川普建議古巴應與美國達成協議後表示，華府沒有任何道德權威能強迫古巴達成協議。

關稅 川普 古巴 美國 石油

延伸閱讀

川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國

烏克蘭嚴寒 川普稱普亭同意停火一周 克宮未證實消息

現任總統告國稅局和財政部！川普為稅務資料外洩興訟 求償100億美元

川普突襲宣布美東時間明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

相關新聞

再揮大刀！川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

美國總統川普今天簽署行政命令宣布國家緊急狀態，揚言對向古巴提供石油的國家加徵關稅。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno R...

影／川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

美國總統川普29日在白宮召開今年首場內閣會議時警告，對貿易夥伴徵收的關稅可能會「更高」，同時聲稱他的政府在執行關稅政策方...

再揮關稅大棒！川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

美國總統川普29日簽署一項行政命令，宣布國家緊急狀態，並威脅對向古巴出售石油的國家徵收額外關稅，以進一步施壓古巴共產政權...

川普速報／川普揮關稅大棒 美貿易逆差持續擴大

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •美國最新數據顯示，川普高舉關稅一年後，貿易逆差不減反增，11月單月逆差跳升近一倍，凸顯關稅政策帶來的高度波動性；同時，民主黨與白宮為避免政府關門，正以「短期拆帳」方式止血移民執法爭議。在國內經濟與政治壓力交織下，川普另闢戰線，宣布對「向古巴供油國家」啟動關稅程序，顯示其以關稅作為外交與制裁工具的策略仍在擴張。

川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

美國總統川普29日在真實社群發文，指控加拿大拒絕為美商灣流航太公司製造的商務噴射機提供認證，並宣布撤銷龐巴迪及所有加拿大...

10國列觀察名單、匯率操縱國仍空缺 美國首度將301納入反制措施

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，此次報告有幾項重大變革，首先將301條款納入反制措施，其次報告內容擴增。續留美國匯率操...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。