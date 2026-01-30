聽新聞
0:00 / 0:00
影／川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」
美國總統川普29日在白宮召開今年首場內閣會議時警告，對貿易夥伴徵收的關稅可能會「更高」，同時聲稱他的政府在執行關稅政策方面一直「非常友善」。
韓聯社報導，川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對特定國家實施的「對等」關稅，正值最高法院審理其合法性之際，未來走向充滿不確定性。川普表示：「這些關稅非常高，還可能更高。」並補充說：「我們在這件事上其實一直非常友善，但即便如此，仍已收取了數千億美元。」
川普重申其主張，認為關稅政策已為美國帶來「巨大」的國家安全與實力。他並表示，對關稅提出挑戰的人是「以中國為中心」（China-centric）。他說：「這些人是以中國為中心的，而且身在美國境外。這些國家多年來一直佔我們便宜，對我們徵收關稅。」
連結：https://x.com/atrupar/status/2016923365370450190?s=20
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言