快訊

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，龐巴迪噴射機和其他加拿大製造的飛機將失去美國認證，並揚言對這些飛機祭出50%關稅，直到美國製的灣流飛機在加拿大獲得認證為止。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，指控加拿大「錯誤地、非法地且一直拒絕」為美國灣流500、600、700及800型飛機和噴射機核發認證。

川普表示：「我們特此將撤銷他們的龐巴迪（Bombardier）環球快車（Global Express）噴射機及所有加拿大製飛機的認證，直到灣流（Gulfstream）獲得全面認證為止，這家偉大的美國公司本應在多年前就獲得認證。」

川普同時揚言對加拿大輸美飛機祭出50%關稅。

川普寫道：「加拿大其實就是透過這套相同認證程序禁止灣流產品在加拿大銷售。如果出於任何原因，這種情況不能立即糾正，我將對加拿大所有賣到美國的飛機加徵50%關稅。」

這是自川普去年上任以來，美國與加拿大長期爭端最新發展。

稍早有報導說加拿大亞伯達省（Alberta）分離主義人士曾與美國官員會面，加拿大總理卡尼（MarkCarney）隨後表示他預期川普會「尊重加拿大主權」。

川普本月24日也曾揚言若加拿大與中國達成自由貿易協定，將對所有加拿大輸美商品課徵100%關稅。

目前不清楚川普是否有法律權限取消飛機認證，白宮也尚未針對加拿大飛機關稅發布任何行政命令。川普在貼文中並未說明取消飛機認證的具體機制。

關稅 川普

延伸閱讀

川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

川普稱哈瑪斯將解除武裝 加薩和平協議關鍵

避免政府再現關門危機 川普與民主黨協商法案

相關新聞

川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

美國總統川普29日在真實社群發文，指控加拿大拒絕為美商灣流航太公司製造的商務噴射機提供認證，並宣布撤銷龐巴迪及所有加拿大...

再揮關稅大棒！川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

美國總統川普29日簽署一項行政命令，宣布國家緊急狀態，並威脅對向古巴出售石油的國家徵收額外關稅，以進一步施壓古巴共產政權...

川普速報／川普揮關稅大棒 美貿易逆差持續擴大

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •美國最新數據顯示，川普高舉關稅一年後，貿易逆差不減反增，11月單月逆差跳升近一倍，凸顯關稅政策帶來的高度波動性；同時，民主黨與白宮為避免政府關門，正以「短期拆帳」方式止血移民執法爭議。在國內經濟與政治壓力交織下，川普另闢戰線，宣布對「向古巴供油國家」啟動關稅程序，顯示其以關稅作為外交與制裁工具的策略仍在擴張。

10國列觀察名單、匯率操縱國仍空缺 美國首度將301納入反制措施

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，此次報告有幾項重大變革，首先將301條款納入反制措施，其次報告內容擴增。續留美國匯率操...

美韓關稅糾紛…點名南韓國會 貝森特：協議沒過就不算數

美國總統川普日前發文，點名南韓國會遲未通過美韓貿易協議並正式立法，將調高南韓商品關稅。美國財政部長貝森特廿八日表示，在南...

川普點名施壓…南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

美國總統川普日前在真實社群發文，點名抨擊南韓國會遲未完成美韓貿易協議的相關立法。南韓產業通商部長金正官28日抵達美國，將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。