川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

美國總統川普今天表示，龐巴迪噴射機和其他加拿大製造的飛機將失去美國認證，並揚言對這些飛機祭出50%關稅，直到美國製的灣流飛機在加拿大獲得認證為止。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，指控加拿大「錯誤地、非法地且一直拒絕」為美國灣流500、600、700及800型飛機和噴射機核發認證。

川普表示：「我們特此將撤銷他們的龐巴迪（Bombardier）環球快車（Global Express）噴射機及所有加拿大製飛機的認證，直到灣流（Gulfstream）獲得全面認證為止，這家偉大的美國公司本應在多年前就獲得認證。」

川普同時揚言對加拿大輸美飛機祭出50%關稅。

川普寫道：「加拿大其實就是透過這套相同認證程序禁止灣流產品在加拿大銷售。如果出於任何原因，這種情況不能立即糾正，我將對加拿大所有賣到美國的飛機加徵50%關稅。」

這是自川普去年上任以來，美國與加拿大長期爭端最新發展。

稍早有報導說加拿大亞伯達省（Alberta）分離主義人士曾與美國官員會面，加拿大總理卡尼（MarkCarney）隨後表示他預期川普會「尊重加拿大主權」。

川普本月24日也曾揚言若加拿大與中國達成自由貿易協定，將對所有加拿大輸美商品課徵100%關稅。

目前不清楚川普是否有法律權限取消飛機認證，白宮也尚未針對加拿大飛機關稅發布任何行政命令。川普在貼文中並未說明取消飛機認證的具體機制。