川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

美國總統川普29日在真實社群發文，指控加拿大拒絕為美商灣流航太公司製造的商務噴射機提供認證，並宣布撤銷龐巴迪及所有加拿大製造飛機的認證。他同時警告，若加方未能立即糾正，將對銷往美國的任何及所有加拿大飛機加徵50%的關稅。

川普指出，灣流（Gulfstream）500、600、700及800型噴射機是「史上最偉大、技術最先進的飛機之一」，但加拿大卻「錯誤、非法，而且長期固執地拒絕為這些飛機進行認證」。

他表示，美方「在此撤銷對龐巴迪環球快車（Bombardier Global Express）以及所有加拿大製造飛機的認證，直到灣流這家偉大的美國公司獲得完整認證為止，而這項認證本就應該在很多年前完成」。

川普並稱，加拿大正是透過這套相同的認證程序，實際上禁止灣流產品在加拿大銷售。他警告說：「如果出於任何原因，這種情況沒有立刻被糾正，我將對銷往美國的任何及所有加拿大飛機，徵收50%的關稅。」