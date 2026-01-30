川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普29日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。歐新社
美國總統川普29日在真實社群發文，指控加拿大拒絕為美商灣流航太公司製造的商務噴射機提供認證，並宣布撤銷龐巴迪及所有加拿大製造飛機的認證。他同時警告，若加方未能立即糾正，將對銷往美國的任何及所有加拿大飛機加徵50%的關稅

川普指出，灣流（Gulfstream）500、600、700及800型噴射機是「史上最偉大、技術最先進的飛機之一」，但加拿大卻「錯誤、非法，而且長期固執地拒絕為這些飛機進行認證」。

他表示，美方「在此撤銷對龐巴迪環球快車（Bombardier Global Express）以及所有加拿大製造飛機的認證，直到灣流這家偉大的美國公司獲得完整認證為止，而這項認證本就應該在很多年前完成」。

川普並稱，加拿大正是透過這套相同的認證程序，實際上禁止灣流產品在加拿大銷售。他警告說：「如果出於任何原因，這種情況沒有立刻被糾正，我將對銷往美國的任何及所有加拿大飛機，徵收50%的關稅。」

關稅 川普

僅僅3個月前的2025年11月29日，南韓才在慶州舉行的亞太經合會（APEC）上，與美國達成包括關稅與建造核動力潛水艇協議，並得到美方承諾讓南韓在半導體領域「不會拿到比台灣不利的條件」。但到了2026年1月16日，台灣取得更明確且更有利的倍數投資優惠條件，如今川普總統又「即興」地對南韓回調關稅，讓輿論甚感錯愕。

