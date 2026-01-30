10國列觀察名單、匯率操縱國仍空缺 美國首度將301納入反制措施

美國財政部半年期匯率政策報告出爐，此次報告有幾項重大變革，首先將301條款納入反制措施，其次報告內容擴增。續留美國匯率操縱觀察名單，包括中國、日本、韓國、台灣、新加坡、泰國、越南、德國、愛爾蘭和瑞士等10國。至於匯率操縱國仍空缺，但此次報告加重對入列匯率操縱國的反制措施。

此次美國財政部匯率政策報告強調，美國財政部將使用所有可用工具實施強有力的反制措施，以創造公平的競爭環境來對抗不公平的貨幣行為。這些可能包括建議使用國會授予行政部門的現有關稅權力。

一個例子是建議美國貿易代表署（USTR）對貨幣行為啟動301條款調查。雖然USTR對301調查的法標權力與財政部監控匯率政策的法標責任不同，但在《外匯報告》中認標操縱後，財政部有能力建議USTR對被指標經濟體的貨幣行為展開 301 條款調查。

此次報告評估了截至2025年6月的四個季度（即官方報告期）內國際經濟和匯率政策的發展，美國財政部回顧了美國20個最大貿易夥伴在審查期間的發展。這些經濟體在截至2025年6月的四個季度中，約佔美國商品和服務貿易總額的78%。