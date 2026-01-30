美韓關稅糾紛...點名南韓國會 貝森特：協議沒過就不算數

美國總統川普日前發文，點名南韓國會遲未通過美韓貿易協議並正式立法，將調高南韓商品關稅。美國財政部長貝森特廿八日表示，在南韓國會通過相關貿易協議之前，該協議尚不具效力。

韓國時報報導，貝森特接受ＣＮＢＣ專訪時發表上述看法。他說：「南韓國會尚未通過這項貿易協議，因此，在完成批准之前，並不存在貿易協議。」

被問到在南韓國會批准前，南韓是否將面臨百分之廿五關稅時，貝森特回應說：「我認為這有助於推動事情向前發展。」

報導指出，貝森特顯然是指南韓執政黨共同民主黨於十一月提交的「對美投資特別法案」，該法案旨在促進韓美貿易協議執行，目前仍在國會審議中。

與此同時，南韓產業通商資源部長官金正官廿八日抵達美國。韓聯社報導，金正官說，他將在美東時間廿九日下午（台灣時間卅日早上）與美國商務部長盧特尼克會談，以因應再度升溫的貿易緊張局勢，了解川普相關發言意圖。

金正官表示，南韓政府初步分析，美方對南韓國內相關立法進程感到不滿，川普因此發出關稅威脅，他與盧特尼克先前聯繫，對方也有同樣想法。

金正官說，將向美方說明南韓投資美國三千五百億美元的「對美投資特別法案」立法進程，以防美方誤會。

至於南韓對美投資將從何時開始執行，金正官說，該問題不僅涉及立法工作，還涉及項目具體內容，因此將與美方就此進行充分協商。他說，對美投資項目攸關國家利益，需具備商業合理性，因此要仔細檢查項目細節。