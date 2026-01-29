快訊

川普點名施壓…南韓官員急赴美 韓媒曝總理未獲國務院隨扈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓產業通商部長金正官28日抵達美國華府杜勒斯國際機場後，接受媒體訪問。歐新社
南韓產業通商部長金正官28日抵達美國華府杜勒斯國際機場後，接受媒體訪問。歐新社

美國總統川普日前在真實社群發文，點名抨擊南韓國會遲未完成美韓貿易協議的相關立法。南韓產業通商部長金正官28日抵達美國，將與美方討論關稅問題。

韓聯社報導，金正官日前赴加拿大期間，因川普26日揚言上調對韓關稅，臨時被派往美國。他在華府杜勒斯國際機場接受韓媒採訪時表示，將於當地時間29日下午會晤美國商務部長盧特尼克，了解川普相關發言的意圖。除盧特尼克之外，金正官此行也將會晤美國能源部長賴特、國家能源委員會主席道格．伯古姆等高官。

金正官表示，根據政府初步分析，美方對南韓國內《對美投資特別法》的立法進程感到不滿，並因此作出相關言論；他與盧特尼克聯繫時，對方也持相同看法，將向美方清楚說明國內立法進程，以避免產生誤會。

被問及「韓方對美投資將從何時開始執行」時，金正官表示，相關問題不僅涉及立法工作，也牽涉投資項目的具體內容，將與美方就此進行充分協商。他指出，對美投資攸關國家利益，亦須具備商業合理性，因此需仔細檢視項目細節；目前不預設具體時間點，將與美方協商，爭取相關投資項目在韓美雙方都滿意的適當時間推進。

另一方面，南韓中央日報獨家報導，南韓國務總理金民錫22日至26日訪問美國期間，負責保護主要外賓的美國國務院外交安全勤務處（DSS，Diplomatic Security Service）並未提供安保服務。

多名知情消息人士指出，美方通常為外長級人士提供DSS維安，外國國家元首則由美國特勤局（Secret Service）負責。由於金民錫並非國家元首，在美停留期間未配備特勤局探員，同時也未獲DSS人員隨扈，具體原因尚不明確。

儘管南韓總理室相關人士表示，在禮賓或維安方面並未遇到任何不便，無論是出入境手續或進入白宮，都獲得格外周到的禮遇與特別關照，但金民錫身為國務總理，美方卻未提供連外長級人士通常可享有的DSS維安措施，背後原因仍引發諸多猜測。

