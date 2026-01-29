聽新聞
干涉盟友立法 川普踩紅線 學者：恐損害夥伴國互信

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普廿六日發文點名南韓國會遲未通過美韓貿易協議並正式立法，威脅調高南韓輸美商品關稅。這番言論在首爾引發激烈辯論，焦點在於直接施壓南韓國會是否已越過外交底線。觀察家警告，此舉背離常規，可能損及盟友間的互信。

韓國先驅報報導，西江大學國際研究所國際貿易教授許允表示，川普這番話等於以非常規方式插手南韓立法程序。許允說，「透過一則社群媒體發文，企圖片面推翻歷經長時間談判達成的協議，不僅破壞國家之間的信任，在外交上也極難理解。」

許允指出，南韓對美投資三千五百億美元承諾的相關立法，必須經由國內法律程序完成，「以外交標準來看，動用關稅壓力干預夥伴國的內部立法程序相當罕見。這看來是一種交易式施壓，意在推動南韓儘快通過法案，並加速對美投資」。

不過，他說，由於川普並未說明具體的執行時間表，「這番話可能是為了表達不滿，並作為談判籌碼，而非預示即將出爐的政策」。

韓聯社指出，南韓承諾加強國防開支，美國國防部次長柯伯吉日前訪問首爾時還稱讚韓方是「模範盟友」，但川普突如其來的關稅威脅為雙方關係潑了冷水。美國前駐南韓代理大使芮普森說：「好吧，柯伯吉在首爾吹捧的『模範盟友』，看來也不過如此，一位反覆無常的總統再次以關稅威脅出手。」

哈德遜研究所亞太安全主席克羅寧表示，「野蠻的交易主義」已成為川普外交政策的運作常態。他說：「華府正極大化自身籌碼，為國內產業爭取更有利的協議，並在對外關係中要求更多分擔；但極大化的談判策略自有代價，我們已看到，就連親密盟友也開始避險。」

關稅 川普 外交政策 盟友 美國國防 首爾 社群媒體 華府 貿易協議

