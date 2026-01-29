美韓關稅糾紛現希望？川普鬆口：將與南韓談出「一些結果」

美國總統川普廿七日在白宮受訪，被問及是否真將提高南韓輸美商品關稅時說，美韓將商討出「一些結果」。韓聯社報導，此話使美韓透過談判解決再度升級的貿易緊張，燃起一線希望。

一位白宮官員廿七日向韓聯社說，川普雖已依美韓貿易協議調降關稅，但南韓在履行協議義務方面毫無進展。川普廿六日才在自創社媒真實社群宣布，因南韓國會遲未就美韓協議完成國內立法程序，南韓輸美汽車、木材、藥品關稅與所有對等關稅稅率，將從協議商定的百分之十五增至百分之廿五。

南韓總統府政策室長金容範廿八日說，為了緩解華府對美韓貿易協議落實延宕的擔憂，韓方將向美國說明國會為了通過該協議相關特別投資法案的作為。對川普上述關稅威脅，金容範說，這似乎事關立法進程比預期慢，「美方不滿似乎完全源於法案在國會延遲」。

金容範強調，韓國產業通商部長金正官即將會晤美國商務部長盧特尼克，且南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九也將與美國貿易代表葛里爾會談。韓聯社說，金正官本來正進行訪問加拿大行程，廿九日將緊急訪美，以了解美方意圖並說明韓方狀況，呂翰九也將比原定提前赴美。

南韓執政黨共同民主黨去年十一月提出韓美戰略投資管理特別法案，以支持南韓對美三千五百億美元的投資承諾。該法案正在委員會審議，通過後才能提交全體表決。

金容範說，華府似乎對國會審查過程不滿，政府將加強與國會議員的溝通，以推動該法案盡快通過，最快可能在二月。他也說，韓方將冷靜應對，詳細說明政府和國會都在努力，同時尋求解決辦法；即使在法案通過前，南韓政府也將考慮初步審查潛在投資項目，作為準備全面實施的一環。

另外，南韓外交部長趙顯廿八日聲稱，外交部與美國國務院溝通後研判，川普調高關稅相關說法，與南韓調查電商酷澎用戶個資外洩和南韓推動「平台法」，都無直接關係。

南韓朝野國會議員廿八日激烈交鋒，在野黨國民力量議員宋彥錫質疑，「究竟達成什麼附帶協議，才會讓川普總統做出完全相反行為？」共同民主黨議員李在汀反駁，在野議員是在用削弱南韓外交與經濟應變能力來扯後腿；同黨議員洪起元說，每當川普行動偏離既有外交慣例就怪執政黨，這樣不對。