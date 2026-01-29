川普對韓加關稅態度放軟…專家推估是談判戰術 意在爭取更多有利條件

美國總統川普26日突然在Truth Social宣布，將把南韓輸美所有對等關稅項目的稅率，從15%調高至25%，震驚各界。但隔日川普立場似乎又轉軟，將與南韓商討出「一些結果」。但專家認為，此舉仍可能是一種談判戰術，旨在向南韓爭取更多讓步，也引發外界質疑華府是否會履行雙邊貿易協議中的承諾。

川普在白宮接受媒體訪問，被問及是否會提高對韓關稅時表示：「我們會與南韓商討出一些結果。」

一名白宮官員當天稍早接受韓聯社訪問時表示，儘管川普已依協議調降關稅，但南韓在履行雙邊貿易協議義務方面「毫無進展」。該官員指出，「單純的事實是，南韓曾與川普政府達成協議，以確保獲得較低的關稅。雖然總統已調降對韓關稅，韓方在履行其承諾方面卻毫無進展」。

川普的最新表態，也讓首爾與華府透過談判處理再度升溫的貿易緊張局勢，燃起一線希望。

知情人士告訴彭博資訊，美國副總統范斯上周在華府會見南韓國務總理金民錫時，曾警告首爾當局不要對包括酷澎（Coupang）在內的美國科技公司作出處罰，凸顯美國對南韓多有不滿，但美國官員表示，保護美國網路公司免受南韓數位監管行動的影響，與川普此番威脅提高關稅並沒無直接聯繫。

知情人士透露，促使川普作出決定的主要原因，是美方覺得南韓在批准貿易協定方面採用「拖」字訣。美方已按照去年7月公布的協議，將對韓商品的關稅稅率設定在15%，但首爾在履行協議義務方面進展甚微。

韓聯社另指出，韓元兌美元匯率持續疲軟，也可能影響首爾依據韓美貿易協議履行對美投資承諾的能力。

南韓總統辦公室政策室長金容範28日也說，川普日前宣布要將南韓輸美商品關稅增至25%，似乎事關立法進程比預期慢，「美國的不滿似乎完全源於法案在國會延遲」。

南韓執政黨共同民主黨去年11月提出「韓美戰略投資管理相關特別法案」，以支持南韓對美3,500億美元的投資承諾。該法案正在委員會審議，通過後才能提交全體表決。

金容範說，華府似乎對國會審查過程不滿，政府將加強與國會議員的溝通，以推動該法案盡快通過，最快可能在2月。他也說，韓方將冷靜應對，詳細說明政府和國會都在努力，同時尋求解決問題辦法。

金容範也強調韓國產業通商部長金正官即將與美國商務部長盧特尼克會談的重要性，並指出南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九也將與美國貿易代表葛里爾會談；即使是在法案通過前，南韓政府也將考慮初步審查潛在投資項目，作為準備全面實施的一環。