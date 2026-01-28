快訊

川普揚言調高關稅至25% 南韓總統幕僚：美方不滿源自法案延遲

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
位於首爾的韓亞銀行總部的外匯交易辦公室裡，27日播放南韓總統李在明和美國總統川普會晤的新聞畫面。美聯社
韓聯社28日報導，南韓總統辦公室政策室長金容範當天說，為了緩解華府對美韓貿易協議落實延宕的擔憂，韓方將說明南韓國會為了通過該協議相關特別投資法案的作為。

美國總統川普日前宣布要將南韓輸美商品關稅從15%增至25%，金容範說，這似乎事關立法進程比預期慢，「美國的不滿似乎完全源於法案在國會延遲」。

南韓執政黨共同民主黨去年11月提出「韓美戰略投資管理相關特別法案」，以支持南韓對美3500億美元的投資承諾。該法案正在委員會審議，通過後才能提交全體表決。

金容範說，華府似乎對國會審查過程不滿，政府將加強與國會議員的溝通，以推動該法案盡快通過，最快可能在2月。他也說，韓方將冷靜應對，詳細說明政府和國會都在努力，同時尋求解決問題辦法。

金容範也強調韓國產業通商部長金正官即將與美國商務部長盧特尼克會談的重要性，並指出南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九也將與美國貿易代表葛里爾會談；即使是在法案通過前，南韓政府也將考慮初步審查潛在投資項目，作為準備全面實施的一環。

